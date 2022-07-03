TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nın ön eleme ikinci etabı tamamlandı TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonası'nın ön eleme ikinci etabı, Sinop'ta sona erdi. TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonası'nın ön eleme ikinci etabı, Sinop'ta sona erdi. Atatürk Spor Salonu bahçesinde düzenlenen yarışlara farklı illerden 32 lisanslı sporcu katıldı. Elemelerde birinciliği Burak Mercimek, ikinciliği Atakan Mercimek, üçüncülüğü ise Doruk Cengiz kazandı. Yarışların ardından gerçekleştirilen törende Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Barış Ayhan ve diğer ilgililer tarafından dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Türkiye Drone Şampiyonası, Artvin'de 19-21 Ağustos'ta yapılacak 3. etap yarışlarının ardından 30 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde Samsun'da düzenlenecek final yarışlarıyla son bulacak. AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Sinop Güncel Haberler

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