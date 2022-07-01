TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nın ön eleme ikinci etabı Sinop'ta başladı - Haberler

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TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nın ön eleme ikinci etabı Sinop'ta başladı

AA - Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nın ön eleme ikinci etabı Sinop'ta başladı

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonası'nın ön eleme ikinci etabı, Sinop'ta başladı.

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonası'nın ön eleme ikinci etabı, Sinop'ta başladı.

Atatürk Spor Salonu bahçesinde düzenlenen yarışlara farklı illerden 32 lisanslı sporcu katılıyor. Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin (STM) yürütücülüğünü yaptığı yarışlar, üç etap ve büyük final yarışından oluşuyor.

İlk etabı Kastamonu'da düzenlenen yarışların ikinci etabı Sinop, son etabı ise Artvin'de gerçekleştirilecek.

Final yarışında birinciliği elde edecek sporcu, TEKNOFEST'te düzenlenecek Dünya Drone Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanacak.

Ayrıca final yarışında dereceye giren ilk 3 sporcu da Türkiye Drone Milli Takımı'na seçilerek Türkiye'yi 2023 yılında düzenlenecek uluslararası yarışlarda temsil edecek.

Yarışların Sinop'ta yapılan birinci gün etkinlikleri, gösteri uçuşuyla son buldu.

Dereceye girecek sporcular, 2 ve 3 Temmuz'da gerçekleştirilecek yarışmalar sonunda belirlenecek.

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Sinop Güncel Haberler

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