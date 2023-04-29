TEKNOFEST'te Kızılelma ve Bayraktar TB3 yoğun ilgi gördü

İSTANBUL - TEKNOFEST 2023'te Hürkuş, insansız savaş uçağı Kızılelma, silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3 yoğun ilgi gördü. Etkinlikte vatandaşlar ve çocuklar yerli üretim Kızılelma'yla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

TEKNOFEST 2023 heyecanını yaşamak isteyen vatandaşlar etkinliğin üçüncü gününde Atatürk Havalimanı'na akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren alana gelen vatandaşlar yerli ve milli ürünlere yoğun ilgi gösterdi. Festivalde yerli üretim insansız savaş uçağı olan Kızılelma ve insansız hava aracı Bayraktar TB3 yoğun ilgi gördü. Etkinlikte vatandaşlar ve çocuklar yerli üretim Kızılelma'yla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.