TEKNOFEST'te Kadın Girişimcilerin İnovasyon Projeleri

Kadın ve Demokrasi Vakfının (KADEM), TEKNOFEST'te kurduğu stantta "İnovasyonda Kadın" projesindeki girişimciler de yer aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yoğun ilgi gördü.

Festival alanındaki KADEM standında AA muhabirine konuşan "İnovasyonda Kadın" projesi girişimcilerinden Sanem Koçak, fermantasyon tekniğiyle besin değeri yüksek sirke ürettiklerini söyledi.

Koçak, "Fermantasyon süreci sırasında ortaya çıkan sirke anası, posası, tortusu, meyve kabukları ve çekirdekleri gibi yan ürünlerle fonksiyonel çözümler geliştiriyoruz. Sağlık, gıda, tarım, kozmetik sektörleri arasında bir köprü görevi görebiliyoruz." dedi.

KADEM'in standında bulunmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Koçak, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda 'KADEM İnovasyonda Kadın', 'gıda' ve 'blok teknoloji' alanında yer alan finalistlerden de biriydim. Annemin mutfağında başladı bizim hikayemiz. Fermantasyon süreciyle de orada karşılaştım. Ardından hayallerimle birlikte sürdürülebilirlik alanında çalıştığım faaliyetleri de birleştirince hikayemiz ortaya çıktı. TEKNOFEST'te olmaktan dolayı çok heyecanlıyım."

"Deriye çok benzer bir biyomalzeme geliştiriyoruz"

Beyza Özerdem, içinde probiyotik içeren kombuça çayıyla tekstilde kullanılabilecek alternatif ürün geliştirdiklerini belirtti.

Kombuça çayının üzerinde biriken "SCOBY" biyofilm tabakasını kullandıklarını aktaran Özerdem, "Bu, aslında sirke veya kombuça anası olarak da bilinir. Biz, buradaki malzemeyi birtakım işlemlerden geçirerek deriye çok benzer bir biyomalzeme geliştiriyoruz. Şu anda yürüttüğümüz proje İtalya'da çok beğenildi." diye konuştu.

Bazı firmaların da projeleriyle ilgilediklerine dikkati çeken Özerdem, endüstriyel üretimle ilgili çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Özerdem, sentetik ve gerçek hayvansal deriye alternatif olarak daha dayanıklı, doğada geri dönüştürülebilir, çözülebilir ve organik biyomalzeme geliştirmeye çalıştıklarını vurgulayarak, "Bildiğiniz ceket, çanta, cüzdan ya da araç içi kaplamalardan tutun, dekorasyona kadar pek çok farklı alanda tekstilin ve derinin girdiği pek çok alanda kullanılabilecek bir malzemedir." ifadelerini kullandı.

Kadın girişimcilerden Iraz Aktay da mikrobiyal gübreler geliştirdiklerini kaydederek, "Kendi ülkemizin topraklarından izole ettiğimiz mikroorganizmaları sıvı ve mikro gübreler haline getiriyoruz. Şu anda tarımda kullanılmak üzere üç farklı ürünümüz mevcut." şeklinde konuştu.