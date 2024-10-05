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TEKNOFEST'te 'İyilik, Merhamet ve Adalet' Temalı Projeler Yarıştı

TEKNOFEST'te 'İyilik, Merhamet ve Adalet' Temalı Projeler Yarıştı
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Adana'da düzenlenen TEKNOFEST'te üniversite ve üzeri kategorideki 186 takım, 'iyilik, merhamet ve adalet' temalı projeleriyle rekabet etti. Projeler, jüriye sunularak ilk 50'ye kalan takımlar belirlendi.

Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) "iyilik, merhamet ve adalet" temalı projelerin tanıtımı gerçekleştirildi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olarak yer aldığı TEKNOFEST, dördüncü gün etkinlikleriyle devam ediyor.

Festivalde, "TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi" yarışması kapsamında üniversite ve üzeri kategoride dereceye giren 186 takım, şampiyonlar şampiyonu olmak için birbiriyle rekabet etti.

Takımlara yarışma kapsamında sürpriz görevler verildi.

Yarışmada takımlardan "iyilik, merhamet ve adalet" teması ile kendi tasarladıkları projelerini yaratıcı görsel ve videolarla anlatmaları istendi.

İkinci görev olarak ise aynı tema kapsamında sosyal fayda odaklı projeler geliştirmeleri istendi.

Projeler arasından ilk 50'ye kalan takımlar bugün düzenlenen etkinlikle açıklandı. Takımlar, 8 kişiden oluşan jüri üyelerine yaptıkları projelerin sunumlarını gerçekleştirdi.

Jürinin değerlendirmesi sonucunda dereceye giren takımlara yarın yapılacak törenle ödülleri verilecek.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel

Etkinlikler Teknofest Teknoloji Havacılık Eğitim Güncel İyilik adana Uzay

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