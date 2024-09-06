Üye Girişi
Haberler

TEKNOFEST'te Gençler İleri Teknolojilere Odaklanıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

T3 Vakfı Girişim Merkezi Koordinatörü İrem Bayraktar Aksakal, TEKNOFEST'te gençlerin ileri teknolojilere odaklanmış girişimler kurduğunu veya temellerini attığını söyledi.

T3 Vakfı Girişim Merkezi Koordinatörü İrem Bayraktar Aksakal, TEKNOFEST'te gençlerin ileri teknolojilere odaklanmış girişimler kurduğunu veya temellerini attığını söyledi.

Anadolu Ajansının medya paydaşları arasında yer aldığı TEKNOFEST'in 25 alanda düzenlenen teknoloji yarışmalarının finali, ikinci gününde ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinin ev sahipliğinde devam etti.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve T3 Vakfı Girişim Merkezi Koordinatörü İrem Bayraktar Aksakal, AA muhabirine, TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın coşkulu ve güzel bir atmosferde gerçekleştirildiğini söyledi.

Aksakal, festival alanında oldukça farklı dinamikler olduğunu belirterek, "Diğer TEKNOFEST'lerden ayrı olarak burada teknoloji yarışmalarını çok daha derinden hissedebiliyoruz. Doğrudan odak teknoloji yarışmaları ve tabi ki yarışmacıların projelerini daha çok inceleme fırsatımız oluyor. Festival alanında hava gösterileri, etkinlikler çok farklı dinamikler var. Burada tamamen yarışmaların odak olması yarışmaların ön plana çıkması ve bunu daha da fazla hissetmemiz açıkçası çok etkili oldu." ifadelerini kullandı.

Bu yıl başvurularda kendi rekorunu kıran TEKNOFEST'in her geçen yıl daha da ilgi gördüğünü vurgulayan Aksakal, şunları kaydetti:

"Girişim yönünden değerlendirecek olursak geçtiğimiz yıllarda daha temel teknolojiler üzerine girişimler kuruluyorken bugün daha ileri teknolojilere odaklanmış girişimlerin kurulduğunu veya temellerinin atıldığını görüyoruz. Belki de bugün henüz ticarileşmemiş teknolojilerde bile buradaki genç arkadaşlarımız projeler geliştiriyorlar. Önümüzdeki yıllarda dünyada rekabet edebileceğimiz ileri teknoloji alanlarında şimdiden yetişen, projeler geliştiren ekiplerimiz var. Bunu çok büyük bir avantaj olarak görüyorum. Bunlar nükleer teknolojiler, hyperloop teknolojileri, kuantum teknolojileri gibi alanlar."

Girişimciler fikir maratonunda iklim değişikliği üzerine çalışıyor

Geçen yıl 3 ilde gerçekleştirilen TEKNOFEST'te girişim yarışmaları düzenlediklerini anımsatan Aksakal, bu sene de girişim formatını yarışma atmosferine taşıma kararı aldıklarını vurguladı.

T3 Girişim Merkezi olarak bu formatı önemsediklerinin altını çizen Aksakal, şöyle konuştu:

"Girişimci olmak isteyen lise ve üniversite öğrencilerine yönelik düzenlediğimiz Girişimci Yetiştirme Programı'nın finalini burada düzenliyoruz. Bir fikir maratonu yapıyoruz. Fikir maratonunda da konumuz iklim değişikliği. Burada gençler çevrimiçi platformda bir araya gelip, takım oluşturup iklim değişikliğiyle ilgili proje geliştiriyorlar. Tabii buradaki fikirler bu işin temeli oluyor. Buradan sonra onların ilerlemesi, ticarileşmesi ve büyümesi noktasında hem girişim merkezi olarak hem T3 Vakfı olarak birçok mekanizmamızla girişimcilere destek olmaya çalışıyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

Teknofest Teknoloji Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk aktivistin Batı Şeria'da öldürülmesine tepki

Türk aktivisti öldüren İsrail'e Erdoğan'dan zehir zemberek tepki

 Engin Polat cezaevinden çıktı: Çok mutluyuz

Engin Polat cezaevinden çıktı! İşte ilk sözleri

 Hindistan-Almanya seferini yapan uçakta korku dolu anlar! Bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı

Hindistan'a ait yolcu uçağı Erzurum'a zorunlu iniş yaptı! Ekipler olay yerinde
Kurultaya katılmamasının sebebi yeni tüzük mü? Özel'den çarpıcı Kılıçdaroğlu çıkışı

Kurultaya katılmamasının sebebi yeni tüzük mü? Özel'den çarpıcı Kılıçdaroğlu çıkışı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Medina ne zaman gelecek, Ocak ayında mı gelecek? Galler Türkiye maçı şifresiz mi, ŞİFRELİ mi? TV8 şifreli mi olacak? Medina kimdir? Medina kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı? Medina Fenerbahçe'de mi? Fenerbahçe Medina'yı aldı mı? 7-8 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? EXXEN canlı izle! (GALLER TÜRKİYE) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! EXXEN spor canlı izle! TV8 canlı izle! (GALLER-TÜRKİYE) TV8 CANLI 4K İZLE! TV8 HD kesintisiz donmadan canlı izleme linki MasterChef neden yok (Milli Maç), MasterChef bugün yok mu? Toprak Razgatlıoğlu kimdir? Toprak Razgatlıoğlu kaç yaşında, nereli? CANLI maç izle! (GALLER TÜRKİYE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Galler Türkiye maçı nereden izlenir? Toprak Razgatlıoğlu kaza mı yaptı? Toprak Razgatlıoğlu sağlık durumu ne?
title