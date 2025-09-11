TEKNOFEST'te Gençler için Milli Süper Uygulama Yarışması

TEKNOFEST kapsamında düzenlenecek olan NSosyal Super App Creathon Yarışması'nda gençler, sosyal medyadan ödemeye kadar birçok özelliği bünyesinde barındıracak milli "süper uygulama" için çalışacak.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 17-21 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda teknoloji tutkunlarını bir araya getirecek.

58 ana ve 137 alt kategoride gerçekleştirilecek yarışmalara ev sahipliği yapacak TEKNOFEST İstanbul kapsamında, KÜME Vakfı'nın yürütücülüğünü üstlendiği NSosyal Super App Creathon Yarışması da düzenlenecek.

Yarışmada genç yetenekler, sosyal medya, mesajlaşma, yemek siparişi, ulaşım ve ödeme gibi farklı fonksiyonları tek bir platformda birleştiren, kullanıcı dostu ve estetik bir yerli "süper uygulama" tasarlayacak.

Kullanıcı alışkanlıklarını analiz ederek sezgisel, erişilebilir ve ölçeklenebilir prototiplerin oluşturulmasının beklendiği yarışmada, çeşitli süreçlerin ardından finale kalan takımlar belirlenecek.

Yarışmanın 18-20 Eylül 2025'te 36 saat sürecek yoğun bir creathon süreci olacak. Bu aşamada finale kalan takımlar süper uygulama projelerini hayata geçirecek.

Başvurular bugün saat 23.59'da sona erecek

Jüri değerlendirmesinin ardından en başarılı tasarımlar belirlenecek.

Projeler, yenilikçilik, kullanıcı deneyimi, arayüz tasarımı, teknik uygulanabilirlik, sunum performansı ve özgünlük gibi kriterlere göre değerlendirilecek.

Değerlendirme UI/UX uzmanları, yazılım mühendisleri, grafik tasarımcılar ve girişimcilik alanında deneyimli temsilcilerin yer aldığı jüri tarafından yapılacak.

Yarışmada birinci olan ekip 250 bin lira, ikinci olan ekip 150 bin lira, üçüncü olan ekip ise 100 bin lira ödülün sahibi olacak. Dereceye giren takımlar, nakdi ödülün yanı sıra TEKNOFEST ekosistemi içerisindeki yatırımcılarla buluşma fırsatı da yakalayacak.

En az 1, en fazla 3 kişiden oluşan takımlar halinde katılım sağlanabilen yarışmaya, bugün saat 23.59'a kadar TEKNOFEST'in resmi internet sitesi üzerinden başvurulabilecek.