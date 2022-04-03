TEKNOFEST'te birinci olan Sakaryalı öğrencilerden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a ziyaret

ÇELEBİ, KIRIKKALE (AA) - TEKNOFEST'te geçen yıl "Mobil Çelebi Modern Seyahatname" isimli projeleriyle Türkiye birincisi olan Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erbaş, lisenin Fen ve Sosyal Bilimler Hafızlık Proje Okulu Müdürü Mustafa Bulut ve Proje Koordinatörü Ayhan Yağız ile öğrenciler Faruk Öztürk, Utku Altıntaş ve İbrahim Sait Akarçeşme'yi makamında kabul etti.

Başarılarından dolayı öğrencileri tebrik eden Erbaş, kendisinin de aynı okuldan mezun olduğunu hatırlattı.

Öğrenciler, birinci oldukları proje ile üzerinde çalıştıkları yeni projenin detayları hakkında Erbaş'a sunum yaptı.

Okul Müdürü Bulut, ziyaret sonunda Erbaş'a el emeğiyle hazırlanan filografi tablosu hediye etti.