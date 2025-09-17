TEKNOFEST'te 'Alan' ile Tasarım Dünyasına Yeni Bir Bakış

Kültür Medeniyet Vakfı (KÜME) tarafından TEKNOFEST kapsamında hayata geçirilen etkinlik noktası "Alan", tasarım dünyasına yeni bir bakış sunuyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Festival kapsamında KÜME tarafından "Alan" etkinlik noktası da hayata geçirildi.

TEKNOFEST'in ilk gününde "Alan"da kurulan sahnede, reklamdan oyuna, animasyondan grafiğe kadar farklı alanlarda birbirinden değerli isimlerce, tasarıma dair ilham verici konuşmalar gerçekleştirildi.

Alınan bilgilere göre, "Alan", sadece estetik bir uğraş değil, modern dünyanın çevresel krizleri, dijital yabancılaşma ve kültürel tekdüzeliği karşısında bir medeniyet inşa eden platform olarak kurgulandı.

"Alan", Baykar, Ziraat Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, AA Podcast, Darphane, Karaca, Arzum, Çilek Mobilya, Nun Mimarlık, BKIW, NETCO ve yerli sosyal medya mecra NSosyal gibi Türkiye'nin birçok değerli kurum ve markasını tasarım teması ile bir araya getiriyor.

Bu anlayış doğrultusunda "Alan", tasarımı düşünsel bir zeminle buluşturan, yerli ve özgün pratikleri görünür kılan bir sergileme ve karşılaşma alanı olarak TEKNOFEST İstanbul'da ziyaretçilerle buluşuyor.

Modern dünyanın çevresel krizleri, dijital yabancılaşma ve kültürel tekdüzeliği karşısında bir medeniyet inşa etme aracı olarak kurgulanan "Alan"da mekansal kurgu, araştırma çizgisi yaklaşımından esinleniyor.

Ziyaretçiler, çizgilerle örülmüş akışkan bir mekan düzeninde dijital dünyada tasarım serüvenini keşfe çıkıyor.

KÜME, tasarımı sadece işlevsel bir üretim alanı değil, aynı zamanda bir medeniyet tasavvurunun taşıyıcısı olarak konumlandırıyor. Bu bağlamda "Alan", Türkiye'de tasarımın entelektüel ve kültürel kapasitesini güçlendirmeyi, genç yaratıcıların üretimlerini kamusal düzeyde görünür kılmayı amaçlıyor.