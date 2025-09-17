TEKNOFEST'te Akıllı Tarım Teknolojileri İlgiyi Üzerine Topladı

TEKNOFEST İstanbul'da "akıllı tarım" teknolojileriyle öne çıkan Tarım Teknolojileri Kümelenmesi'ni (TÜME), ilk gününde savunmadan medyaya siyasetten teknolojiye pek çok alanın üst düzey temsilcileri ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başladı.

TÜME'nin akıllı tarım teknolojilerini sergilediği alana vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, savunma, teknoloji, medya ve siyasetten önemli isimler de burayı gezerek son teknolojilere ilişkin bilgi aldı.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, burayı ziyaret eden ilk isim olurken, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da buradaki son teknolojilere ilişkin bilgi aldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri de eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile birlikte alanı gezdi.

Ardından AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilen Mahmut Sami Şahin, TSK Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu, Boğaziçi Rektörü Naci İnci'den oluşan heyet TÜME'yi ziyaret etti.

Heyet, burada Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkez Müdürlüğü, Dost Çiftlik ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi yetkililerinden bilgi aldı.