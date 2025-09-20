TEKNOFEST'te AA Grafik Haber Müdürlüğü'nden Deneyim Paylaşımı

Anadolu Ajansı (AA) Grafik Haber Müdürlüğü ekibi, TEKNOFEST'te düzenlenen etkinlikte deneyimlerini katılımcılara aktardı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.

AA Grafik Haber Müdürü Yılmaz Yücel, Alan 25'te düzenlenen etkinlikte, ajansın dünyaya ihraç ettiği grafiklerin etkisini ve yapım aşamasını anlattı.

Yücel, AA'nın dünyanın her bölgesinde fotoğraf, video, infografik, motion grafik ve haber metni konusunda etkili olduğunu söyledi.

Ajansın hazırladığı grafiklerin dünyadaki ana akım medya kuruluşlarındaki etkisini anlatan Yücel, "Yakın zamanda ünlü fenomen Charlie Kirk silahlı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. AA'nın bu konuda dünyaya sattığı görsel içeriğe ilişkin olay gece gerçekleşti. Gece gerçekleşince tabii ki infografik muhabirimiz haber kaynaklarını devamlı taradığından, gece gündüz uyumadığı için bir haberci olarak, onu görüyor. Grafiğin hazırlanması toplamda 30 dakika sürüyor." diye konuştu.

Yücel, hazırlanan grafiklerin tüm dünya tarafından kullanıldığına dikkati çekerek, "Tabii ki ilk servis ettiğimiz grafik anında çoğu ana akım tarafından satın alınıp sitelerinde kullanılıyor. Olayın detaylarını öğrenmeye devam ediyoruz. Detaylar da yavaş yavaş akışa dahil oluyor. Bir grafik daha geçiliyor. Aslında sansasyonel bir olay. Dünyanın her tarafında yankı buldu ve 2-3 gün sadece bu olay konuşuldu. Hızlı ve doğru grafiği geçmek için grafik tasarım teorilerine hakim olunması gerekiyor. Uzun saatler sonucu uğraşılan bir görsel Amerika, Avrupa, Avustralya, Asya ve neredeyse bütün ülkelerin ana akımında kendine yer buluyor. AA, Türkiye'den Amerika'da olan çok büyük bir olayı bütün dünyaya haber ihraç ediyor." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün suikasta uğramasıyla ilgili yaşadıkları tecrübelerini aktarmaya devam eden Yücel, şunları belirtti:

"Şimdi uluslararası medyada bu kadar kendinizi ispatlamışken Times'ın AA'nın bir görselini alması için burada daha önce denemiş ve yanılmamış olması gerekiyor. Kaynağın ciddiyetini ve resmiyetini bilmesi gerekiyor. Yani burada kendisinin güvenilir bir kaynak olduğunu onlara da gösterdi. Orada olayın nasıl gerçekleştiğini Amerika'nın en büyüğü Fox News, AA grafiğiyle anlattı. AA, burada kısa sürede anlatmaya çalıştığımız prosesiyle bütün dünyaya aslında haber ihraç ediyor. Bunu da hem haber yazma tekniklerine hem de grafik unsurlarına hakim olarak her seferinde aktarmaya çalışıyor."

AA Grafik Haber Müdürü Yücel, aynı zamanda dünyaya Gazze'yle ilgili en çok görsel kaynak sağlayan haber ajansı olduklarını dile getirdi.

Batı'nın bazı sebeplerle Gazze'yi çoğu zaman görmezden geldiğinin altını çizen Yücel, "Biz, AA olarak, Gazze'yi istikrarlı bir şekilde, atlamadan, her gün neredeyse bir infografik yayınlıyoruz. Gelişen olayları, insanlık suçlarını, hukuksuzlukları, katliamları, Gazze'ye yapılan soykırımı her zaman her vakitte aktarmak zorundayız. Bu, mesleki ve insani olarak büyük gereklilik. AA, yayında olduğu sürece dünyada din, dil ve ırk ayırt etmeksizin her mazlumun sesi olacaktır." dedi.

"Olaya kendimizi verip hem infografiğini hem de motion grafiğini hazırlayabiliyoruz"

AA kıdemli muhabiri Suat Çelik ise yaptıkları işlerin tamamen uyum içinde bir arada çalışmanın sonucu olduğunu söyledi.

Çelik, dünyadaki bütün olayları sürekli taradıklarını ve yelpazelerinin çok geniş olduğunu belirterek, "Doğal afetler, uçak kazaları dünyanın neresinde olursa olsun bizi ilgilendirebilecek, görsel üretebileceğimiz bütün fırsatları saat gözetmeksizin direkt aktarıyoruz. Olaya kendimizi verip hem infografiğini hem de motion grafiğini hazırlayabiliyoruz. Bunu biz 10-15 dakika içerisinde hazırlıyoruz." diye konuştu.

"Dünyaya içerik üretmeye devam ediyoruz"

AA grafikeri Ferhan Kanca da zaman ve mekan kavramı olmadan çalıştıklarını anlattı.

Kanca, 5 gündür TEKNOFEST'te bulunduklarını kaydederek, "Buradaki vatandaşlarımıza işlerimizi aynı şekilde tanıtıyoruz. Bunu yaparken aynı zamanda iş geliyor, oturuyoruz. Bir taraftan da hala dünyaya içerik üretmeye devam ediyoruz. Böyle bir refleks geliştirdik." ifadelerine yer verildi.

Tüm dünyanın içeriğe aç olduğuna değinen Kanca, harita ve yazılım programlarından o bölgenin analizini çıkarttıklarını, görüntüde izlenen binalar neredeyse ona göre rota belirlediklerini aktardı.

Kanca, "Bu konuda yüzde 99 başarımız var. Bu da gerekli araştırma ve gazetecilik refleksleriyle oldu. Vatandaşa ne vermek istediğimizi çok iyi biliyoruz." dedi.

Etkinlik katılımcıların sorularının ardından tamamlandı.