- TEKNOFEST'te 1'inci olan depremzede öğrenciler ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı

ANKARA - Gaziantep Üniversitesi öğrencileri, Kahramanmaraş depremlerinin olumuz şartlarına rağmen üstün bir başarıyla katıldıkları TEKNOFEST'te 1'incilik ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldılar.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda 30 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında Ankara Etimesgut Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST, 4'üncü gününde Etimesgut Havaalanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Kahramanmaraş depremlerinin olumsuz etkilerine rağmen TEKNOFEST'te, 72 takımla 24 dalda yarışmalara katılan ve toplamda 9 ödül kazanan Gaziantep Üniversitesi de yerini aldı. TEKNOFEST 2023 Savaşan İnsansız Hava Aracı, Effelency Challenge yarışması, Turizm Teknolojileri Yarışması ve Yüksek İrtifa Roket Yarışması kategorilerinde ödüller alan Gaziantep Üniversitesi, Yüksek İrtifa Roket Yarışması kategorisindeki ödüllünü ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı.

"24 farklı kategoride yarışmaya katıldık"

Gaziantep Üniversitesi olarak TEKNOFEST kapsamında yaptıkları etkinliklerden söz eden Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi ve TEKNOFEST Sorumlusu Hakan Tutumlu, "24 farklı kategoride yarışmaya katıldık. Yaklaşık olarak 72 takımın başvurusu gerçekleşti. Bunlardan 27 takımımız finalist oldu. Bu finalistlerdense 9 takımımız ödül aldı. En son ise alınan ödül Cumhurbaşkanımızdan Yüksek İrtifa Roket kategorisinde birincilik ödülümüzü Çağdaş Roket Takımımız elde etti. Ödüllerini de Cumhurbaşkanımızın elinden aldılar, çok mutluyuz" dedi.

"Depremden dolayı ciddi manada yerleşim ve konut konusunda problemler yaşandı"

Yarışmalara hazırlık aşamalarında birçok sıkıntı ile karşılaştıklarını ve bunların en büyüğü Kahramanmaraş merkezli depremlerden kaynaklandığından söz eden Tutumlu, "Depremden dolayı ciddi manada yerleşim noktasında, konut noktasında problemler yaşandı. Gaziantep Üniversitesi Rektörümüz Arif Özaydın hocamız ve Rektör yardımcımız Recep Yumruktaş hocamız depremin ilk gününden itibaren öğrencilerin yanında bulundular. Öğrencilerimize teşekkür ediyorum tüm zorluklara rağmen büyük bir gayret gösterdiler. Bu gayretlerinden dolayı da kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bundan sonrası için Rektör ve Rektör yardımcımız hedefi büyüterek Teknofest yarışmalarında daha ileri, daha yenilikçi projelerle farklı kategorilerde de yarışmalara katılmayı planlıyoruz" diye konuştu.

"Bu yıl birincilik ödülünü aldık"

Çağdaş Roket Takımında yer alan Gaziantep Üniversitesi öğrencisi Semih Özlek ise "Çağdaş roket takımında aviyonik sistemlerden sorumluyum. TEKNOFEST'te Çağdaş Roket Takımı olarak bulunuyoruz. 4 yıldır yarışmalara katılan bir takımda görev alıyoruz. Dereceye girmeye oynuyoruz ve bu yıl birincilik ödülünü aldık. Roketin gövdesini ve roketin temel bileşenlerini ürettik. Elektronik kısmını da ayrıca ben sorumlu olduğum için biliyorum. Elektronik kısımlarını da hazır entegre şekilde değil de aynı kendi sistemlerimizle geliştirdik" ifadelerini kullandı.

Depremden doğrudan etkilendik"

Depremden doğrudan etkilendiklerini ve bazı takım arkadaşlarının depremde yakınlarını kaybettiğini sözlerine ekleyen Özlek, "Çalışma ortamımız Gaziantep'te olduğu için direkt doğrudan etkilenen bir şehir olduk. Keza çalışma arkadaşlarımızın da bulunduğu çevre bölgelerde olduğu için onlarda etkilendi. Bunlara rağmen takım çalışmasından vazgeçmedik, birinciliği aldık. Geçen yılda çok iddialıydık. Sıralama olarak ikinci olmuştuk. Onların üstüne ekleyerek bu yılda üstüne kattık ve performans birinciliğini Gaziantep'e getirdik" değerlendirmesinde bulundu.