TEKNOFEST Sosyal Platformunun Beta Sürümü Yayında

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Sosyal platformunun beta sürümünün kullanıma sunulduğunu açıkladı. Genç girişimciler tarafından geliştirilen açık kaynak platform, TEKNOFEST ruhunu bir araya getiriyor.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Sosyal platformunun beta sürümünün kullanıma sunulduğunu duyurdu.

Bayraktar, X hesabından yaptığı paylaşımda, platformun TEKNOFEST girişimcisi gençler tarafından geliştirildiğini belirterek, açık kaynak Mastodon temelli platformun beta sürümüyle yayında olduğunu kaydetti.

Ailece TEKNOFEST Sosyal'de olduklarını aktaran Bayraktar, "TEKNOFEST ruhunun buluşma noktasına bütün gönüllülerimizi ve yarışmacılarımızı bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansının da resmi hesabıyla (https://sosyal.teknofest.app/@anadoluajansi) yer aldığı platforma "https://giris.t3vakfi.app/tr/nasil-kayit-olurum" adresinden kayıt olunabiliyor.

Kaynak: AA / Tolga Yanık - Güncel
Onların da aylıkları güncellendi! İşte İmam ve vaizlerin alacağı maaş

Onların da aylıkları güncellendi! İşte İmam ve vaizlerin alacağı maaş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üç ilimize temmuz ayında lapa lapa kar yağdı

Üç ilimize temmuz ayında lapa lapa kar yağdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.