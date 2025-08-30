TEKNOFEST Mavi Vatan Fotoğraf Yarışması'nın Sonuçları Açıklandı

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında düzenlenen Fotoğraf Yarışması'nın sonuçları açıklandı.

TEKNOFEST Mavi Vatan, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştiriliyor.

"Mavi Vatan" temasıyla bu yıl ilk kez düzenlenen etkinlik, İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, İnsansız Deniz Aracı Yarışması ve Su Altı Roket Yarışması'nın yanı sıra resim, makale ve fotoğraf yarışmaları gibi özgün etkinliklere sahne oluyor.

TEKNOFEST'in NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, dereceye giren yarışmacıların isimleri NSosyal hesapları üzerinden etiketlenerek açıklandı.

Buna göre, yarışmada birinciye TCG Anadolu Maketi, ikinciye KIZILELMA Maketi, üçüncüye ise TEKNOFEST Montu hediye edilecek.

Teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarını denizcilik odağında bir araya getiren "TEKNOFEST Mavi Vatan", bugün ve yarın halkın katılımına açık olacak.

Etkinlikte ziyaretler, 09.00-12.00, 12.00-15.00 ve 15.00-18.00 olmak üzere üç ayrı seans halinde gerçekleştirilecek. Her ziyaretçi yalnızca bir seans için giriş hakkına sahip olacak.

Denizcilik ve su altı teknolojilerine odaklanacak etkinlikte, İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Su Altı Roket Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

Bunun yanı sıra TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi Türk donanmasının öne çıkan gemileri sergileniyor.