TEKNOFEST Mavi Vatan Etkinlikleri Devam Ediyor

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması olan ve TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen "TEKNOFEST Mavi Vatan"da dördüncü gün etkinlikleri devam ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen "TEKNOFEST Mavi Vatan", İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda son gün etkinlikleriyle sürüyor.

Etkinlik kapsamında yarışmalar kıyasıya rekabete sahne oldu. İnsansız Deniz Aracı Yarışması'na DHO Kemalreis takımı ile katılan Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Makine Teknolojileri Kulübü öğrencisi Tolga Yarkin Usta, kulüplerinin tamamen öğrencilerden oluştuğunu söyledi.

Geliştirdikleri aracın tamamen otonom çalıştığına değinen Usta, "İçinde görev bilgisayarı bulunuyor. Tamamen yapay zeka ile donatıldı. Yazılımını biz yazdık. 3 tane görev var bu yarışmada. İlk görev hiçbir engele çarpmadan GPS noktalarında ilerleme. İkinci engel ise düz bir parkur içinde sarı engellerden sakınarak GPS noktasına ilerlemek. Üçüncü görevde ise bizim İHA'mız devreye giriyor. İHA yerde bulunan bizim bilgimizin olmadığı bir plakayı tespit ederek insansız deniz aracını yönlendiriyor." dedi.

Yarışmada ilk 2 görevi başarıyla tamamladıklarını belirten Usta, hedeflerinin seneye kulüpleri adı altında yurt içi ve yurt dışı diğer yarışlara katılmak olduğunu söyledi.