TEKNOFEST Mavi Vatan'da İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması Başladı

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında düzenlenen deniz ve su altı teknolojilerine odaklanan İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması başladı.

TEKNOFEST Mavi Vatan, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenleniyor.

ASELSAN yürütücülüğünde düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, bu yıl 8. kez gerçekleştiriliyor ve ilk kez denizde yapılıyor.

Takımlar, su altındaki senaryolara uygun olarak tasarladıkları uzaktan kumandalı ve/veya otonom su altı araçlarıyla yarışıyor. 2025 yılında 2.351 takımın başvuru yaptığı yarışmada 42 takım finalde yarışıyor.

"Dumlupınar'ı Kurtarma", "Kayıp Hazine Avı: Atlantis'in İzinde", "Su Altı Kabloları Takibi ve Anomali Tespiti" olmak üzere finalde üç önemli görev teması bulunuyor. Takımlar, tarihi bir denizaltının kurtarılmasından, su altı haritalama ve hazine bulmaya, deniz altı altyapısının korunmasına kadar kritik görevleri başarıyla tamamlamak için yarışacak.

Yarışmanın ödülleri Temel Kategoride birincilik için 200.000 TL, ikincilik için 150.000 TL, üçüncülük için 120.000 TL, İleri Kategoride ise birincilik için 250.000 TL, ikincilik için 200.000 TL, üçüncülük için de 100.000 TL olacak. Ayrıca En Özgün Tasarım, En Özgün Yazılım ve En İyi Takım Ruhu ödülleri de sahiplerini bulacak.

28-31 Ağustos'ta İstanbul Tersanesi Komutanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen Mavi Vatan yarışmalarının final süreci, denizlerin geleceğini şekillendirecek yenilikçi projelere sahne olacak.

Bu yıl İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, İnsansız Deniz Aracı Yarışması ve Su Altı Roket Yarışması olmak üzere 3 farklı kategoride düzenlenen yarışmalara toplam 2 bin 698 takım başvuruda bulundu.

"Selçuk Bayraktar'ın Mavi Vatan vurgusunu görünce biz de burada olmalıyız dedik"

Temel kategoride yarışan Furkan Yıldızlı, ekibi için umutlu olduğunu ve çok heyecanlı olduklarını söyledi. Yarışmada kullandıkları teknolojileri anlatan Yıldızlı, "Kendi geliştirdiğimiz yazılım sistemlerimiz var. Aynı zamanda yine yerli markalardan bazılarına yazılımlarımızı yükleyerek onları kullanıyoruz. Aracın projesini de kendimiz geliştiriyoruz." dedi.

Dünyada su altı teknolojilerinin çok hızlı geliştiğini söyleyen yarışmacı, "TEKNOFEST Mavi Vatan gerçekten önemli çünkü Türkiye'de bu alanda ilerleme kat etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi İleri Tek Teknoloji Kulübü danışman öğretmeni ve yarışmadaki takımlardan birinin danışmanı olan Yasemin Polat, ÖTR, KTR, sızdırmazlık videosu ve hareket kabiliyeti gibi aşamaları başarıyla tamamlayan takımların finalist olduğunu kaydetti.

"Yarışma süreci gerçekten zor geçiyor. Çünkü suyun altında. Çok fazla deneme imkanınız olmuyor. Kara aracı değil. Su altında olan bir araç olduğu için içeride elektronik sistem var. Eğer sızdırmazlığınızı iyi sağlayamazsanız bu testler sırasında içeriye bir nem ya da su girdiği an bütün elektroniğiniz gidebiliyor." ifadelerini kullanan Polat, takımının yine de pes etmeden canla başla çalışarak yarışmaya katıldığını vurguladı.

Selçuk Bayraktar'ın bu sene TEKNOFEST'te Mavi Vatan vurgusu yapmasından etkilendiklerini belirten Polat, "Mavi vatan vurgusunu görünce biz de burada olmalıyız dedik ve kendi seviyemize uygun yarışmayı bularak sualtı sistemleri yarışmasından giriş yaptık." dedi.

Konya Teknik Üniversitesi'nden katılan yarışmacı Hatice Kübra İlhan, "Takım ruhumuz çok iyi olduğu için bu süreci bitirebildik. Yazılımımız yerli ve tasarımımız kendimize ait. Elektronik bileşenlerden yapabildiğimizi kendimiz yapmaya çalıştık. Bu şekilde bir ürün ortaya çıkarmış olduk." ifadelerini kullandı.

İlhan, "Türk denizlerini korumak için Mavi Vatan'da ürünler ortaya çıkarmak, bu alanda çalışmak beni çok mutlu ediyor." değerlendirmesinde bulundu.