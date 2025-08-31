TEKNOFEST Mavi Vatan'da Çocuklar için İnsansız Deniz Aracı Yapma Etkinliği

TEKNOFEST Mavi Vatan etkinlikleri kapsamında Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) standında çocuklar için MKE tarafından geliştirilen PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı'nın (KİDA) maketini yapma etkinliği düzenlendi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştiriliyor.

Etkinlikte, ilk ve ortaokul düzeyinde çocuklara PİRANA KİDA maketleri dağıtıldı. Çocuklar, içi su dolu bir havuz masa etrafında oturarak, eğitmenlerin talimatı doğrultusunda maket parçalarını bir araya getirdi.

Maketini bitiren çocuklar, maketi havuza bırakarak yüzdürdü. Etkinlik esnasında çocuklara PİRANA KİDA'nın Türk savunma sanayisine yapması hedeflenen katkılar anlatılırken teknik ve mühendislik becerilerini geliştirmek amaçlandı.

"Küçük mühendislerimizin 21. yüzyıl mühendislik becerilerini ve sistem becerilerini destekliyoruz"

MKE tarafından düzenlenen maket yapma etkinliğinde görevli eğitmen olarak bulunan Fen Bilimleri öğretmeni ve robotik kodlama ve yapay zeka eğitmeni Gamze Üstünsoy, bu etkinliğin çocukların mühendislik ve teknik becerilerini geliştirdiğini ifade etti.

Üstünsoy, "Burada çocuklarla birlikte PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı'nı tanıtıyoruz. Çocuklarla birlikte bunun maketini yapıyor ve inşa ediyoruz. Aynı zamanda küçük mühendislerimizin 21. yüzyıl mühendislik becerilerini ve sistem becerilerini destekliyoruz. Teknik malzemelerle birlikte kavramsal becerileri kazandırmaya çalışıyoruz." dedi.

Katılımcı öğrenciler arasında birinci sınıftan lise dönemine kadar ilk ve ortaokul öğrencileri olduğunu belirten Üstünsoy, "Çocuklar bu etkinlik sayesinde mühendislik basamaklarını da birlikte öğrenmiş oluyorlar. Buradaki çocuklar gerçekten mühendis gibiler ve ilgi alanlarını burada keşfetmeleri için bir alan açılmış. Çok güzel deneyimler kazandıklarını düşünüyorum. Böyle etkinliklerin sayılarının artmasını diliyorum." diye konuştu.

Maket etkinliği, TEKNOFEST Mavi Vatan'ı ziyaret eden çocuklara ilham oldu

Maket yapma etkinliğine katılan çocuklardan ilkokul öğrencisi Ümeyir, etkinlikte suda hareket edebilen insansız deniz aracı yaptıklarını söyledi. Ümeyir, "Öğretmenler bize maket parçalarını verdi. Şimdi bunları birleştirerek gemi yapacağız." dedi.

İlkokul öğrencisi Yağız ise TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliklerini çok beğendiğini ifade etti.

Katılımcı çocuklardan Halil ise burada insansız deniz aracı yaptıklarını ve önümüzdeki yıllarda da insansız hava aracı yapımlarına katılmak istediğini söyledi. Halil, "Büyüyünce bu konularla ilgili çalışmak istiyorum." diye konuştu.

PİRANA KİDA, Türk deniz kuvvetlerine yeni bir vurucu güç kazandıracak

MKE tarafından geliştirilen PİRANA KİDA, Türk Deniz Kuvvetlerine yeni bir vurucu güç kazandırmayı hedefliyor.

Su üstü seyir testlerinden sonra gerçekleştirilen hedefe çarpma testlerini de başarıyla tamamlayan PİRANA KİDA, 3,5 metrelik oldukça iddialı küçük bir hedefe başarılı bir şekilde hassas vuruş gerçekleştirerek hedeflerini imha edebiliyor.

PİRANA KİDA, yüksek teknolojili harp başlığı ve tapa geliştirme kabiliyetleriyle donatıldı. Düşman unsurlarının denizde tespiti sonrası, uzaktan kumandalı ya da otonom modda hedefe yönelerek çarpışma anında infilak edecek şekilde programlanan PİRANA KİDA, bu özelliği sayesinde düşman gemilerine, limanlara, üs bölgelerine sızarak etkili taarruz kabiliyeti sunuyor.