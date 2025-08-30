TEKNOFEST Mavi Vatan'da Bilim Şovları ve Ödüllü Yarışmalar

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında bilim şov ve ödüllü bilgi yarışmaları gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştiriliyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuyla devam eden ve ilk kez "Mavi Vatan" temasıyla düzenlenen TEKNOFEST, bugün birçok sahne gösterisine ev sahipliği yapıyor.

Çocukların ilgi odağı olan bilim şovda, TEKNOFEST Mavi Vatan sahnesinde maddenin katı, sıvı ve gaz halleri ile ilgili deneyler yapıldı.

Deneyler, kuru buz ve eksi 180 derecedeki sıvı azot kullanılarak çocuklara maddelerin gazdan katı haline geçmesiyle ilgili öğretici bilgiler verdi.

Deneyler esnasında sahneye çıkan çocuklar, yarışma sunucusu ile deneylere katılarak bilimsel deneyimler yaşadı.

Ödüllü bilgi yarışmalarında ise çocuklara savunma sanayisi, Türkiye'nin denizcilik alanındaki gelişmeleri ve TEKNOFEST Mavi Vatan'da sergilenen deniz savunması unsurlarına ilişkin sorular soruldu.

"Zafer haftasını en güzel şekilde kutlamak için herkesi '#TeknofestMaviVatan'a bekliyoruz"

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, hafta sonu için vatandaşlara TEKNOFEST Mavi Vatan davetinde bulunmuştu.

Bayraktar, bugün NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Zafer haftasını en güzel şekilde kutlamak için herkesi '#TeknofestMaviVatan'a bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarını denizcilik odağında bir araya getiren "TEKNOFEST Mavi Vatan", bugün ve yarın halkın katılımına açık olacak.