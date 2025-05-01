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TEKNOFEST KKTC'de Başladı: Gençlere İlham Kaynağı Olacak

TEKNOFEST KKTC'de Başladı: Gençlere İlham Kaynağı Olacak
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TEKNOFEST'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenmesinin gençlere ilham vereceğini ve bilim teknolojisine katkıda bulunacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TEKNOFEST'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenmesinin, KKTC'li gençlere ilham kaynağı olacağını bildirdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TEKNOFEST heyecanının bu kez hep birlikte KKTC'de yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Geleceğin Türkiye'si ve KKTC'sini inşa edecek gençlerimizi yerli ve milli teknolojilerle buluşturan TEKNOFEST'te uzaydan yapay zekaya geniş bir alanda projeler ve atölyeler yer alacak; bilimsel içerikler, deneysel atölyeler ve bilgi yarışmaları her yaştan ziyaretçiye sunulacak.

TEKNOFEST'in KKTC'de düzenlenmesi, KKTC'li gençlerimize ilham kaynağı olacak, Kuzey Kıbrıs'ın bilim ve teknoloji eksenli gelecek vizyonunun güçlenmesine önemli katkılar sağlayarak, KKTC'yi bölgesinde bir çekim merkezi haline getirme hedefimizi destekliyor."

Cevdet Yılmaz, bugün kapılarını ziyaretçilerine açan TEKNOFEST'in heyecan dolu bilim ve teknoloji yolculuğuna herkesi davet ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Güncel
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