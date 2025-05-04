TEKNOFEST KKTC 2025 Kapanış Töreni Yapıldı

TEKNOFEST KKTC 2025 Kapanış Töreni Yapıldı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen TEKNOFEST KKTC 2025 Kapanış Töreni'nde konuşma yaptı.

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TEKNOFEST KKTC 2025 Kapanış Töreni'nde konuştu

LEFKOŞA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki eski Ercan Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KKTC 2025 Kapanış Töreni'nde konuşma yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen TEKNOFEST KKTC 2025 çoşkulu bir törenle sona erdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştirilen törende konuşma yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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