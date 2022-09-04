TEKNOFEST KARADENİZ'de dereceye giren takımlara ödülleri verildi (2)
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Samsun-Çarşamba Havalimanındaki katılımcılar Çeşitli kategorilerde ikincilik ve üçüncülük kazanan takımlar ve öğrencilere ödüllerinin verilmesi Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediye...
Samsun-Çarşamba Havalimanındaki katılımcılar
Çeşitli kategorilerde ikincilik ve üçüncülük kazanan takımlar ve öğrencilere ödüllerinin verilmesi
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın öğrencilerle fotoğraf çektirmesi
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın, TEKNOFEST Uçuş koordinatörü Albay Hakan Cem Akçın'a plaket takdim etmesi
TEKNOFEST hatıra fotoğrafı çekilmesi
Milli Savunma Bakanlığı Genel Koordinatörü, TEKNOFEST Uçuş koordinatörü Albay Hakan Cem Akçın'ın konuşması SAMSUN - Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'in ödül töreni gerçekleştirildi. (2)