TEKNOFEST, İzmir'in inovasyon ve girişimcilik gücüne katkı sağlayacak

Bu yılın son TEKNOFEST'inin yapılacağı İzmir'de, etkinliğin kentteki teknoloji ve inovasyon ortamına katkı sağlaması bekleniyor.

Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST, bu yıl İstanbul ve Ankara'dan sonra İzmir'de ziyaretçilerini ağırlayacak. İzmir Çiğli Havalimanı'nda 27 Eylül-1 Ekim'de gerçekleşecek etkinlik, "SenGeleceksindiye" temasıyla her yaştan bilim ve teknoloji meraklısını buluşturacak.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST'in, daha önce yapıldığı kentlerde olduğu gibi İzmir'de de bilim, teknoloji, inovasyon konusunda itici güç olacağı değerlendiriliyor.

İzmir, milli teknoloji hamlesi kapsamında kurulan, Türkiye'nin en büyük teknoloji geliştirme bölgesi Bilişim Vadisi'nin bir kampüsüne sahip olmasının yanı sıra üniversitelerindeki teknoloji geliştirme bölgeleri ile de AR-GE ve inovasyonda önemli altyapıya sahip bir kent olarak öne çıkıyor.

Bilişim Vadisi İzmir ve teknoparklarda, yeni fikirler teknoloji ile hayata geçiriliyor, ürün ve hizmet olarak fayda sağlıyor. TEKNOFEST'in de başta çocuk ve gençler olmak üzere teknoloji meraklılarının ilgisini artırarak kentin bu yönünü güçlendireceği tahmin ediliyor.

"Yüksek teknoloji kenti İzmir kurgusuna katkı sunacak"

Bilişim Vadisi Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi (İYTE) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, AA muhabirine, İzmir'in geçmişten bugüne "liman", "tarım" ve "turizm" kenti gibi pek çok şekilde tanımlandığını, son dönemlerde ise atılan adımlarla İzmir'i bir "inovasyon ve girişimcilik kenti" olarak tanımladıklarını söyledi.

Kentin 9 üniversitesi, 1 meslek yüksekokulu, organize sanayi bölgeleri, teknoparkları, 20 binden fazla akademisyeni ve yaklaşık 170 bin üniversite öğrencisiyle inanılmaz bir beşeri sermayeye, nitelikli insan kaynağına sahip olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Baran, yüksek teknoloji üretimi için pek çok şeye sahip olunduğunu ifade etti.

TEKNOFEST sayesinde İzmir'in ulusal ve küresel yüksek teknoloji firmalarına ev sahipliği yapacağını aktaran Baran, "Çılgın girişimci gençleri İzmir'de ağırlayacağız. Bir taraftan da İzmir'in kendi içinden teknogirişim şirketlerinin ve öğrencilerimizin, hocalarımızın kendi yaptıkları projeleri ve ürünleri sergileme fırsatı sunacağız. TEKNOFEST, hedef olarak koyduğumuz 'inovasyon ve girişimcilik kenti İzmir', 'yüksek teknoloji kenti İzmir' kurgusuna çok büyük katkı sunacaktır." diye konuştu.

Baran, İzmir'in Bilişim Vadisi İzmir Kampüsü ile mega teknoloji koridorunun bir parçası olduğuna dikkati çekerek, İYTE kampüsündeki Avrupa'nın en başarılı ilk on teknoparkından biri olan Teknopark İzmir'de, 1800 üzerinde tam zamanlı AR-GE personeli, 203 şirket ve 3,6 milyar TL'yi aşan toplam ciro ve 165 milyon dolar ihracatla bir başarı hikayesi yazıldığını kaydetti.

Baran, İYTE olarak TEKNOFEST'te kamuoyunun ilgisini çekebilecek, fikirden ürüne dönüşmüş proje sonuçlarını sunacaklarını sözlerine ekledi.

"Farkındalık yaratacak"

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de tarımda teknoloji kullanımını artırmak için İzmir Tarım Teknoloji Merkezi projesine öncülük ettiklerini anımsattı.

Türkiye'nin son 20 yılda AR-GE ve inovasyon alanında çok önemli aşama katettiğine değinen Kestelli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ağustos 2023 itibarıyla ülkedeki AR-GE merkezi sayısı 1294'e ulaştı. Bu merkezlerde çalışan sayısı 80 bini buldu. İzmir de bu anlamda 98 merkeze sahip. Şehrimiz bu alanda iyi bir noktada ama almamız gereken uzun bir yol var. Bu kapsamda İstanbul'un ardından ikinci sıraya yerleşecek kurumlara ve insan kalitesine sahibiz. Kentimizde ilk kez düzenlenecek olan TEKNOFEST'in İzmir adına da ciddi bir farkındalık yaratacağına inanıyorum ve özelikle gençlere, TEKONFEST İzmir'i mutlaka ziyaret etmelerini öneriyorum. Devlet ve özel sektör tarafından yapılan yatırımlar hem de TEKNEOFEST'in geniş kitlelere ulaşması, teknoloji, AR-GE ve İnovasyon alanlarında Türkiye'nin önemli bir ivme yakalamasını sağladı. TEKNOFEST, özellikle teknoloji alanında artan ilginin itici gücü arasında yer aldı."

"Tetikleyici olacak"

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de teknolojinin dünyada değişimi tetikleyen unsurların başında geldiğini belirterek, sadece bilimsel buluşları ortaya koyan değil, bunları sanayiye ve ticarete uygulayabilen ülkelerin, küresel rekabette öne geçmeyi başardığını vurguladı.

Girişimcilik ve inovasyonun dünyanın ana gündem konularından olduğuna dikkati çeken Özgener, bu gerçekten yola çıkarak paydaşlarla beraber girişimcilik ve inovasyon merkezi kurduklarını anlattı.

İZQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi'nin uluslararası inovasyon ve girişimcilik kentine dönüşüm vizyonuna hizmet edeceğini dile getiren Özgener, sözlerini şöyle tamamladı:

"Teknolojiyi odağına alan etkinlikleri son derece önemli buluyoruz. TEKNOFEST, Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan kurumların paydaşlığıyla düzenlenen çok önemli bir organizasyon. Organizasyonun, Türkiye'nin teknoloji politikalarını belirleyen kurumlar tarafından İzmir'de hayata geçirilmesinin, gelişen ve dönüşen teknolojilerimiz açısından çok önemli olduğu kanaatindeyim. TEKNOFEST, İzmirli girişimcilerin bu alana yönelmesindeki dinamizm ve heyecanı arttıracak, ayrıca büyük teknoloji şirketlerinin yeni girişimcilere destek olmasına aracılık edecek bir etkileşim ortamı sunacaktır. İzmir'in teknoloji ekosistemine dokunacak böyle bir festival, yeni girişimciler için tetikleyici olacaktır."