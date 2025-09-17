TEKNOFEST İstanbul'da Uçuş Gösterileri Büyük İlgi Görüyor

TEKNOFEST İstanbul'un ilk gününde Türk Yıldızları'ndan SOLOTÜRK'e, Bayraktar AKINCI'dan Hürkuş'a kadar birçok uçuş gösterisi gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Festival kapsamında teknoloji yarışmaları başta olmak üzere birçok etkinlik düzenleniyor.

TEKNOFEST katılımcılarının ilgiyle takip ettiği etkinliklerden biri de uçuş gösterileri oldu.

İlk gün gösterileri kapsamında öğleden önce paramotor, Hürkuş ve SOLOTÜRK gösteri gerçekleştirdi. Öğleden sonra ise T-70, Türk Yıldızları, S-70, T-129 ATAK, Bayraktar TB3, Bayraktar AKINCI, Bayraktar TB2 ve S70 Çelik Kanatlar uçuş gösterisi yaptı.

21 Eylül'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan TEKNOFEST İstanbul kapsamında her gün uçuş gösterileri düzenlenecek.