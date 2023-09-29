- TEKNOFEST birincileri, akıllı tasarımını anlattı

Elektrikli araçların şarjı yarım saate inebilecek

İZMİR - İzmir'de düzenlenen TEKNOFEST'te, Çevre, Enerji ve İklim Teknolojileri Hızlandırma Kategorisi dalında 'En İyi Girişim' ödülünü alan gençler, akıllı tasarımları olan 'Boostvolt'tan bahsetti.

Milli teknolojide gelinen noktayı çocuklara, gençlere ve katılımcılara sergileyen; Türk Yıldızları, Solo Türk, Akıncı, HÜRKUŞ ve ANKA'nın uçuşlarıyla renklenen, yarışmalarla, etkinliklerle unutulmaz bir deneyim yaşatan TEKNOFEST İzmir'de, ödül töreni tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ellerinden ödüllerini alan gençler, mutluluklarını ve gururlarını yaşarken, festivalin Çevre, Enerji ve İklim Teknolojileri Hızlandırma Kategorisi dalında 'En İyi Girişim' ödülü Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği mezunu Güven Çömezoğlu ve aynı okul ve bölümün son sınıf öğrencisi Kerem Kamiloğlu'nun oldu. 150 bin liralık para ödülünün sahibi olan ikili, projelerinden bahsederken yaşadıkları mutluluğu da dile getirdi.

"Bu tasarım sayesinde yarım saat"

Elektrikli otomobillerin normalde 4-5 saatte şarj olabildiğini ancak 'Boostvolt' adını verdikleri tasarım sayesinde yarım saate inebildiğinden bahseden Güven Çömezoğlu, "Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği mezunuyum. Şu anda biz elektrikli araçların yüksek hızlı şarj olmasına yönelik 'Boostvolt' adını verdiğimi bir çözüm ürettik. Bu çözüm ile birlikte elektrikli aracınızı yüksek hızlı şekilde her yerde şarj edebiliyorsunuz. Herhangi bir alt yapı yenilemesi veya yükseltmesine gerek olmadan. Çünkü Boostvolt'un içerisinde bir batarya bulunuyor ve bu batarya elektrikli araçların kullanmadığı saatlerde şebekeden veya çevresindeki güneş enerjisinden sürekli olarak enerjiyi depoluyor ve bu şekilde sürekli olarak bataryasını dolduruyor. Şu anda mevcut Türkiye elektrik altyapısı ortalamasına göre normalde 4-5 saatte elektrikli araç şarj edilebilirken bu tasarım sayesinde yarım saate indirebiliyoruz" dedi.

"Güzel işler yapmaya devam edeceğiz"

Projenin ortağı olan Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği son sınıf öğrencisi Güven Çömezoğlu ise, "Şu an çok mutluyuz. Emeklerimizin karşılığını aldığımızı hissediyoruz. Burada güzel işler yapılıyor. Herkes harika işler yapıyor. Biz de bunlardan biriyiz. Destekledikleri için önce Teknofest ailesine teşekkür ediyorum. Sonrasında tüm yetkililere buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Biz Türk gençleri olarak böyle güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Kurumlardan desteklerini esirgememelerini diliyorum" açıklamasında bulundu.