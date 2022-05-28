TEKNOFEST Azerbaycan - Aziz Sancar - Haberler

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı " Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan"ın Seçkin Gözlemci Günü'nde bir konuşma yaptı.

AA / Güncel