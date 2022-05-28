TEKNOFEST Azerbaycan - Aziz Sancar - Haberler

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TEKNOFEST Azerbaycan - Aziz Sancar

AA - Güncel
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Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı "Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan"ın Seçkin Gözlemci Günü'nde bir konuşma yaptı.

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı " Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan"ın Seçkin Gözlemci Günü'nde bir konuşma yaptı.

AA / Güncel

Seçkin Gözlemci Günü Aziz Sancar Azerbaycan Havacılık Güncel Haberler

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