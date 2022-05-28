TEKNOFEST Azerbaycan - Aziz Sancar - Haberler

TEKNOFEST Azerbaycan - Aziz Sancar
AA - Güncel
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Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı "Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan"ın Seçkin Gözlemci Günü'nde bir konuşma yaptı.
Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı " Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan"ın Seçkin Gözlemci Günü'nde bir konuşma yaptı.
AA / Güncel