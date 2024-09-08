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TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmaları Ödül Töreniyle Son Buldu

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TEKNOFEST'in Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın finali Antalya'da gerçekleşti. 1270 takımın mücadele ettiği yarışmalarda dereceye giren gençlere ödülleri verildi.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın finali Antalya'da ödül töreniyle sona erdi.

Anadolu Ajansının medya paydaşları arasında yer aldığı TEKNOFEST'in 25 alanda düzenlenen Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın finali, ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği yarışmalar, 1 milyon 650 bin yarışmacının başvurusuyla 49 ana kategori ve 127 alt kategoride yapıldı.

Yapay zekadan haberleşmeye, biyoteknolojiden tarım teknolojilerine uzanan yarışmaların finalinde 1270 takım, 6 bin 514 finalist dereceye girmek için mücadele etti.

Final yarışmaları sonucu dereceye giren gençlere ödülleri Antalya Valisi Hulusi Şahin, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Türkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç tarafından verildi.

Selçuk Bayraktar, törende yaptığı konuşmada, 1,5 milyondan fazla gencin teknolojinin 49 farklı alanında tam bağımsız ve müreffeh Türkiye, milli teknoloji hamlesi için yarışmalara başvurduğunu söyledi.

Bayraktar, Antalya'da tanıştığı gençlerin dünyanın geçtiği karanlık dönemde umutlarının yeniden yeşermesine sebep olduğunu belirtti.

Gençlerin özverili çalışmalarını görmenin mutluluğunu yaşadığını anlatan Bayraktar, "Dünyada herhangi bir problemi ruhlarıyla, azimleriyle, inançlarıyla çözebilecek insanlarla burada tanıştım. Bu büyük ailenin kardeşi, yoldaşı olmaktan gurur duyuyorum. Medeniyetimizin güneş yüzlü, aşkın ve inancın tüm dünyayı karanlıktan kurtaracak nesillersiniz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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