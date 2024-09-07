TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nda HackMasters Yarışması Düzenlendi

Bu yıl 39 farklı ülkeden 2 bin 248 bireysel, 1000'e yakın takım başvurusu olan HackMasters'da, biri Azerbaycan'dan olmak üzere 10 takımın finale katılmaya hak kazandığı açıklandı. Yarışmanın startı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkan Vekili Yusuf Tancan ve T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır tarafından verildi. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi olarak her yıl TEKNOFEST kapsamında siber güvenlik yarışması düzenlediklerini belirten Yusuf Tancan, "Yarışmaya ilgi, bu yıl geçen yıllardan daha fazlaydı. Yaklaşık 39 farklı ülkeden 2250'ye yakın bireysel başvuru oldu. Öncelikle hepinizi 1000'e yakın takım arasında ilk 10'a, finale kalmaya hak kazandığınız için tebrik ediyorum. Aramızda kardeş ülke Azerbaycan'dan da bir finalist takımımız var. Kendilerine hem hoş geldiniz diyor hem de başarılar diliyorum. Bunun yanında Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi olarak hem kuruluşuna hem de gelişmesine destek verdiğimiz Türkiye'nin ilk siber güvenlik lisesinden de bir takımımız, bu sene finale kalma başarı gösterdi. Onları da ayrıca tebrik ediyorum. Ana temamız, bu sene TEKNOFEST Akdeniz'in ana temasıyla da uyumlu olarak Yapay Zekanın Güvenliği olarak belirlendi. Teknik komite, final için kurgusal bir teknoloji şirketi oluşturdu ve bu teknoloji şirketinin yapay zeka uygulaması size yarışma boyunca rehberlik ediyor olacak. Heyecanlı ve sürprizlerle dolu bir yarışma" diye konuştu.

'TEORİK VE PRATİK YETKİNLİKLER ÖLÇÜLÜYOR'

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, HackMasters yarışmasının 2024 temasının, TEKNOFEST Akdeniz'in ana temasıyla uyumlu olarak Yapay Zekanın Güvenliği olarak belirlendiğini söyledi. Yarışmacıların yapay zeka tabanlı sistemlere yönelik saldırı ve savunma senaryolarını çözerek hedefe ulaşmaya çalışacaklarından bahseden Hıdır, tüm etapları tamamlayan ilk 3 takımın dereceye girmeye hak kazanacağını açıkladı. Siber güvenliğin ülkemiz için en önemli alanlardan birisi olduğuna da dikkat çeken Elvan Kuzucu Hıdır, "HackMasters Yarışması, Türkiye'nin önde gelen uzmanlarının rehberliğinde her yıl farklı temalarla hazırlanan gerçek hayattan siber olay senaryoları ile yarışmacıların siber güvenlik alanındaki teorik ve pratik yetkinlikleri ölçülmekte ve ödüllendirilmektedir. Bu yarışma ile gençlerimizin siber güvenlik alanındaki ilgileri ve becerileri artırılmakta, sektöre nitelikli uzman kazandırılarak dijital altyapılarımızın güvenliğine katkı sağlanmaktadır" dedi.