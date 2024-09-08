TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nda Acil Durum Trafik Haberleşme Sistemi Geliştirildi

TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmaları finalinde yarışan lise öğrencileri, ambulans, itfaiye gibi acil durum araçlarının trafikte zaman kaybını en aza indirmek amacıyla geliştirdikleri "Acil Durum Trafik Haberleşme Sistemi"ni tüm araçlara entegre edilebilecek hale getirdi.

Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Akdeniz'in 25 alanda düzenlenen teknoloji yarışmalarının finali, Antalya'daki ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi ev sahipliğinde devam ediyor.

TEKNOFEST Akdeniz'de birçok kategoride farklı eğitim seviyelerinden finalistler projelerini sergiliyor.

Ankara'dan lise öğrencileri Elif Ada Semiz, Alper Tuğra Yıldız ve Alperen Babaoğlan'dan oluşan, danışmanlığını öğretmenleri Erkan Dikci'nin yaptığı "HYT" isimli takım, geliştirdikleri proje ile dikkati çekiyor.

"Akıllı Ulaşım Kategorisi"nde yarışan öğrenciler, ambulans, itfaiye gibi acil durum araçlarının trafik yoğunluğu nedeniyle kaybettikleri zamanı en aza indirmek için "Acil Durum Trafik Haberleşme Sistemi"ni (ADTHS) geliştirdi.

Acil durum araçlarının hedefe en hızlı şekilde ulaşmasını sağlamak için rota ve haritalama sistemiyle trafik akışını düzenleyen, sivil araçlara uyarı sinyali gönderen ADTHS yazılım yoluyla yeni nesil araçlara yüklenip, tasarlanan ayna yardımıyla da eski tip araçlara entegre edilebilecek duruma getirildi.

Erkan Dikci, AA muhabirine, yapılan araştırmalara göre acil durum araçlarının en çok trafikte zaman kaybettiğini söyledi.

Geliştirilen sistemin acil durum araçlarını hedeflerine en hızlı şekilde ulaştırmayı amaçladığını belirten Dikci, sistemin konuma yaklaşma öncesinde yazılım yüklü olan bölgedeki araçlara uyarı bildirimi gönderdiğini, dikkate almayan sürücülerin ise plaka bilgilerini kayıt altına aldığını ifade etti.

Takım kaptanı Alper Tuğra Yıldız ise sisteme ilişkin, "Sistem trafikteki tüm acil durum araçları için en uygun rotaları oluşturuyor. Ardından yol üzerindeki araçları uyararak trafiğe takılmadan hedefe en hızlı ulaşımı sağlıyor. Konum verisiyle yolların anlık ve gelecekteki tahmini yoğunluklarına göre rotaları sürekli güncelliyor, trafik ışıklarını da uyarlıyor." dedi.

Yıldız, yapay zeka destekli simülasyonlarda ADHTS'nin acil durum araçlarının hedefe ulaşma süresini yüzde 24 ve kaza oranını yüzde 20 azalttığını, hızını ise yüzde 19 artırdığını kaydetti.

Alperen Babaoğlan da öncesinde sadece yazılım yoluyla kullanılabilen sistemin tüm araçlara entegre edilebilmesi için çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Babaoğlan, bu kapsamda çeşitli tiplerdeki araçlarda sistemin kullanılabileceği, GPS özellikli ve uyarı ekranı bulunan bir ayna tasarladıklarını aktardı.

Elif Ada Semiz ise ADHTS'nin düşük maliyetle tüm araçlarda çok kolay bir sistemle çalıştığını vurguladı.

Projeyi insan hayatı kurtarmaya odaklanarak hazırladıklarını dile getiren Semiz, "10 saniye bile acil durumlarda çok kritik bir süre. Biz de bu kaybı engellemeye, kayıpları azaltmaya çalışıyoruz. Bu sistem geliştirilerek sadece karada değil, deniz ve havacılık sistemlerine de entegre edilebilir." diye konuştu.