TEKNOFEST 2026 Roket Yarışması için başvurular sürüyor

Türkiye'nin uzay ve savunma teknolojileri alanındaki geleceğini şekillendirecek genç yetenekleri bir araya getiren TEKNOFEST 2026 Roket Yarışması için başvurular devam ediyor.

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, ROKETSAN yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST 2026 Roket Yarışması, Türkiye'nin havacılık, uzay ve savunma sanayisi alanındaki nitelikli insan kaynağını yetiştirmeyi hedefliyor.

Kendi tasarladıkları roketleri üretme ve uçurma fırsatı bulan gençler, bu süreçte farklı disiplinlerden edindikleri fen ve mühendislik bilgilerini bir araya getirerek karmaşık tasarım, üretim ve entegrasyon süreçlerini başarıyla yönetiyor. Disiplinler arası düşünme becerisinin ön plana çıktığı yarışma, katılımcılara sadece teknik bilgi değil, aynı zamanda takım çalışması, proje yönetimi ve problem çözme konularında da kazanımlar sunuyor.

TEKNOFEST Roket Yarışması, 2026 yılında A ve B grubu olmak üzere toplam 11 farklı kategoride gerçekleştirilecek. A grubu kapsamında yer alan lise kategorisi, asgari 4 bin feet irtifada düzenlenirken yalnızca lise öğrencilerinin katılımına açık bulunuyor. Asgari 8 bin feet irtifada gerçekleştirilen Orta İrtifa kategorisi ise lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri ile mezunlara hitap ediyor.

Yüksek İrtifa kategorisi 15 bin feet irtifada, Uluslararası kategorisi 8 bin feet irtifada, Zorlu Görev Kategorisi ise iki kademeli olarak 12 bin feet irtifada gerçekleştiriliyor. Özgün Hibrit Yakıt Motorlu Roket ve Özgün Sıvı Yakıt Motorlu Roket kategorileri ise gençlerin yenilikçi motor tasarımlarını sergilemelerine olanak tanırken söz konusu bu kategorilere ise ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin yanı sıra mezunlar da başvuruda bulunup roketlerini uçurabilecek.

B grubunda yer alan Aktif Kontrol Sistemi Geliştirilmesi, Hibrit Yakıtlı Roket Motoru Geliştirilmesi, Sıvı Yakıtlı Roket Motoru Geliştirilmesi ile Uçuş Modelleme ve Simülasyon Yazılımı Geliştirilmesi kategorileri, ileri seviye mühendislik çözümleri geliştirmek isteyen ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri ile mezunlara açık olarak düzenleniyor.

Başvurular 20 Şubat'a kadar devam edecek

Finalist takımlara ulaşım ve konaklama desteğinin de sağlandığı TEKNOFEST Roket Yarışması'nda 2026 yılı için kategorilere göre yüksek tutarlarda ödüller veriliyor.

Lise kategorisinde dereceye giren takımlar 180 bin liraya kadar desteklenirken Orta İrtifa kategorisinde 200 bin lira ve Yüksek İrtifa kategorilerinde ise ödüller 220 bin liraya kadar ulaşıyor. Uluslararası kategorisinde dereceye giren takımlar 5 bin dolara varan ödüller kazanırken Zorlu Görev kategorisinde 350 bin lira, Özgün Hibrit Yakıt Motorlu Roket kategorisinde 350 bin lira ve Özgün Sıvı Yakıt Motorlu Roket kategorisi için ise 400 bin liraya varan ödüllerin sahibi olabilecek. B grubu kategorilerinde ise toplamda milyonları aşan para ödülleri genç mühendisleri bekliyor.

Yarışmaya başvurular, 20 Şubat tarihine kadar "www.teknofest.org" adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek.