TEKNOFEST 2025 Mimari ve Görsel Tasarım Yarışması Başvuruları Başladı

TEKNOFEST 2025 Mimari ve Görsel Tasarım Yarışması Başvuruları Başladı
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Kültür ve Medeniyet Vakfı (KÜME) tarafından düzenlenen TEKNOFEST 2025 Mimari ve Görsel Tasarım Yarışması için başvurular 15 Haziran'a kadar alınacak. Yarışma, geleceğin tasarımcılarını keşfetmeyi amaçlıyor ve toplamda 15 ödül verilecek.

TEKNOFEST 2025 Mimari ve Görsel Tasarım Yarışması'na 15 Haziran'a kadar başvuru yapılabilecek.

Kültür ve Medeniyet Vakfı (KÜME) yürütücülüğünde "Geleceğin Tasarımı Senin Elinde" temasıyla gerçekleştirilen yarışmayla tasarım alanında yetenekli üniversite öğrencilerinin keşfedilmesi amaçlanıyor.

Mimari ve görsel tasarım yarışmasında mimarlık, grafik tasarım, bilgi tasarımı ve çevresel yönlendirme gibi alanlarda çözümler üretmek isteyen öğrenciler için fırsatlar sunan ve bu yıl ilk kez düzenlenen yarışmada, 5 kategoride 15 ödül verilecek.

Her bir kategori için birincilik ödülünün 150 bin lira, ikincilik ödülünün 120 bin lira, üçüncülük ödülünün de 100 bin lira olarak belirlendiği yarışmaya, bireysel veya takım olarak başvuru yapılabiliyor.

Kazanan projeler, TEKNOFEST İstanbul'da sergilenecek

Yarışmayla, festival alanlarının estetik ve işlevselliğini artırarak, yenilikçi ve özgün tasarımlar geliştirilmesinin yanı sıra çevresel sürdürülebilirliği artıran ve ziyaretçi deneyimini geliştiren fütüristlik tasarımlarının ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Üniversite öğrencilerini geleceği tasarlamaya davet eden yarışmada kazanan projeler, TEKNOFEST İstanbul'da uygulanacak ya da sergilenecek.

Son başvuru tarihi 15 Haziran'a uzatılan yarışmayla ilgili bilgilere "www.teknofest.org" adresinden erişilebiliyor.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani - Güncel
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