TEKNOFEST 2025 Dron Şampiyonası Yalova'da Başlıyor

TEKNOFEST 2025 kapsamında gerçekleştirilen ve STM yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST Dron Şampiyonası'nın 2. etabı, 2-3 Ağustos tarihlerinde Yalova'da yapılacak.

Valilikten yapılan açıklamada, Atatürk Stadyumu'nda teknoloji ve hız tutkunlarını buluşturacak şampiyonada, bireysel pilotların yüksek hızlı ve çevik FPV (First Person View) dronlarıyla kıyasıya rekabet edeceği belirtildi.

Şampiyonada, 182 başvuru arasından TEKNOFEST KKTC'de gerçekleşen 1. etabı başarıyla tamamlayan 13 farklı ilden 22 yarışmacının mücadele edeceği ifade edildi.

Yarışların yalnızca analog video iletim sistemiyle gerçekleştirileceğine vurgu yapılan açıklamada, yarışmacıların hız, zamanlama, çeviklik ve engel geçiş başarısıyla değerlendirileceğine yer verildi.

Açıklamada, "Eleme usulüyle ilerleyecek yarışmanın sonunda dereceye giren pilotlar, hem para ödülünün sahibi olacak hem de uluslararası prestije sahip World Dron Cup'ta Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacak. Etap sonunda birinciye 30 bin, ikinciye 20 bin, üçüncüye ise 10 bin lira ödül verilecek. Yarışmacılara teknik destek amacıyla her katılımcıya bir set motor da temin ediliyor. TEKNOFEST'in yüksek teknoloji ve genç yetenekleri buluşturan bu heyecan dolu etabında gökyüzü, hızla ve cesaretle yeniden şekilleniyor." denildi.