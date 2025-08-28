TEKNOFEST 2023'te Su Altı Roket Yarışması Başladı

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen deniz ve su altı teknolojilerine odaklanan Su Altı Roket Yarışması başladı.

TEKNOFEST Mavi Vatan, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenleniyor.

ROKETSAN yürütücülüğünde bu yıl ilk kez düzenlenen Su Altı Roket Yarışması, katılımcılara su altı roket sistemleri geliştirme ve görevlerini başarıyla tamamlama fırsatı sunacak.

Yarışma, takımların yenilikçi, bağımsız çalışan ve yüksek hassasiyetli su altı araçları tasarlamalarını hedefliyor.

Araçların, roket taşıma ve ateşleme mekanizmalarını güvenli ve otonom bir şekilde çalıştırabilmesi yarışmanın önemli başarı kriterlerinden birini oluşturuyor.

Türkiye ve yurt dışından 99 takımın başvuruda bulunduğu yarışmada, 16 finalist takım ve 187 yarışmacı finale kaldı.

9 farklı ilden yarışan finalist takımların her biri 5 ila 15 kişiden oluşuyor. Dereceye giren takımları toplamda 750 bin liralık para ödülü bekliyor. Ek olarak En İyi Takım Ruhu ve En Özgün Tasarım ödülleri de bulunuyor.

28-31 Ağustos'ta İstanbul Tersanesi Komutanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen Mavi Vatan yarışmalarının final süreci, denizlerin geleceğini şekillendirecek yenilikçi projelere sahne olacak.

Bu yıl İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, İnsansız Deniz Aracı Yarışması ve Su Altı Roket Yarışması olmak üzere 3 farklı kategoride düzenlenen yarışmalara toplam 2 bin 698 takım başvuruda bulundu.

"Ülkemizin savunma sanayisinde yapılan çalışmalarına destek vermek için kendimizi bu alana verdik"

Su Altı Roket Yarışması katılımcısı olan Konya Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencisi Caner Türe, Su Altı Roket Yarışması'nın bu sene TEKNOFEST bünyesinde yeni bir kategori olduğunu söyledi.

Türe, "Daha önce roket alanında çalışmalar yapan bir ekip olarak yeni bir literatür kazandırmak için bu yarışmaya katılmak istedik. 5-6 aylık bir sürecimiz var. TEKNOFEST'in, Roketsan'ın öncülüğünde çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Türe, yarışma sürecinde kullanacakları teknolojilerden bahsederken şu ifadeleri kullandı:

"Su üzerinde bir çalışma olduğu için sızdırmazlık ve haberleşme gibi teknolojiler üzerine çalışmalar yapıyoruz. Mekanik ekibi olarak sızdırmazlık konusunda alüminyum gövde, yaptığımız sızdırmazlık teknolojilerini kullanarak elektronik aviyonik ortamda korumasını gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlarımız da otonom şekilde aracın sensörlerinden basınç, nem gibi oranları kaydederek ona uygun bir hareket sağlıyorlar. Takım içerisinde üç mekanikçi, dört elektrikçi ve bir yazılımcıdan oluşuyoruz."

Türe, TEKNOFEST Mavi Vatan'ın ülkenin kalkınması ve öğrencilerin bilinçlenmesi açısından çok önemli bir rolü olduğunu düşündüğünü belirtirken, "Ülkemizin savunma sanayisinde yapılan çalışmalarına destek vermek için kendimizi bu alana verdik." dedi.

2 bin 698 takım arasından toplamda finale kalan 86 takım ve 1000 finalist dereceye girmek için mücadele edecek. Finalistler, Türkiye'nin farklı illerinden ve Özbekistan'dan katılım sağlayarak uluslararası bir rekabet ortamı da oluşturuyor.

Etkinlikler kapsamında TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi Türk donanmasının öne çıkan gemileri sergilenecek. Sanal gerçeklik alanları, SAT ve SAS Komutanlığı'nın özel gösterileri, "Mavi Vatan Zaman Tüneli" ve çeşitli sergilerle ziyaretçilere iyi bir deneyim sunulması hedefleniyor.