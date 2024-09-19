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TEKNOFEST 2023'te İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması Devam Ediyor

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Adana'da düzenlenen TEKNOFEST'te Mersin Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nın finalinde 45 takım mücadele ediyor. Yarışmanın ikinciliğini elde eden Pelin Suluoğlu, takımıyla başarılarını sürdürmekte kararlı.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında, Mersin'de düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nın finali üçüncü gününde devam etti.

Mersin Olimpik Yüzme Havuzu'nda organize edilen final yarışlarında 45 takımdan 451 yarışmacı mücadelesini sürdürüyor.

Katılımcılar, ileri kategorisindeki yarışmanın 'Torpido fırlatma', 'Su altı kabloları takibi ve anomali tespiti' ile 'Renk tespiti ve kapıdan geçiş' parkurlarında verilen görevlerde yeteneklerini sergiledi.

Yarışmaya Adana'dan katılan Pelin Suluoğlu (15), AA muhabirine, ekibiyle 6 yıldır TEKNOFEST'e katıldığını belirtti.

TEKNOFEST'te elde ettikleri başarıları anlatan Suluoğlu, "Çok zorlu aşamalardan geçerek buralara geldik. Son iki yılın ikincisiyiz. Takımıma güveniyorum ve yapabileceğimize inanıyorum. Heyecanlı ve mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Yarın sona erecek İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nda, temel kategoride birinci olan takıma 150 bin, ikinci takıma 120 bin ve üçüncü takıma 100 bin lira ödül verilecek. İleri kategoride ise ilk sıradaki takım 200 bin, ikinci 150 bin ve üçüncü 120 bin lira elde edecek.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel

Havacılık Teknoloji Teknofest mersin Güncel Adana Uzay Spor

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