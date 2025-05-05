TEKNOFEST 10 milyon 688 bin kişiyi havacılık, uzay ve teknolojiyle buluşturdu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 1-4 Mayıs tarihlerinde düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, ilk düzenlendiği 2018'den itibaren toplam 10 milyon 688 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST KKTC, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde 132 paydaş kurumla eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştirildi.

Festival, 1-4 Mayıs tarihlerinde, teknoloji yarışmalarından uçuş gösterilerine kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yaparken, toplam 225 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Teknoloji yarışmaları, fuar etkinlik alanlarıyla beraber Bilim Sokak'ta bulunan 6-14 yaş grubuna yönelik atölye çalışmaları, hava araçları sergisi, planetaryum film gösterimleri, Kıbrıs Barış Harekatı Deneyim Alanı, Türk Mukavemet Teşkilatı Milli Mücadele Sergi Alanı, uzay sergisi, XR deneyim alanı, simülasyon deneyim alanları, öğrencilerle ilk uçuş ve pedallı uçuş etkinlikleri, bilim gösterileri, Sahne Senin etkinliği, söyleşiler, ana sahne gösterileri ve daha birçok aktivite festival kapsamında ziyaretçilere sunuldu.

Türk Yıldızları'ndan SOLOTÜRK'e, Bayraktar AKINCI'dan HÜRKUŞ'a birçok hava aracı festival boyunca uçuş gösterileri gerçekleştirdi. Gösteriler ziyaretçiler tarafından ilgiyle takip edildi.

TEKNOFEST KKTC kapsamındaki yarışmalara Türkiye dahil 22 ülkeden toplam 47 binden fazla yarışmacı başvurdu. Teknoloji üretme ve geliştirme yolculuğunda 1083 yarışmacının oluşturduğu 268 finalist takım kıyasıya rekabet etti.

11 kez çeşitli şehirlerde ziyaretçilerini ağırladı

İstanbul'da 2018 yılında 550 bin kişiyi ağırlayan TEKNOFEST, 2019'da yine megakentte 1,72 milyon kişi tarafından ziyaret edildi. Kovid-19 salgını sebebiyle 2020'de Gaziantep'teki TEKNOFEST ziyaretçilere kapalı olarak gerçekleştirildi.

İstanbul'da 2021'de 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayan festival, 2022'de ilk kez yurt dışında 300 bin ziyaretçinin katılımıyla Azerbaycan Bakü'de düzenlendi. 2022'de Samsun'da gerçekleştirilen TEKNOFEST Karadeniz'e ise 1,25 milyon kişi katıldı.

Çeşitli disiplin ve kategorilerde teknoloji yarışmalarına ev sahipliği yapan etkinlik, Cumhuriyet'in 100. yılında İstanbul'da 2,5 milyon, Ankara'da 943 bin ve İzmir'de 1,1 milyon olmak üzere toplam 4,5 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı.

Geçen yıl Adana'da gerçekleştirilen festival, 1,1 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. 11'incisinin KKTC'de düzenlendiği ve 225 bin kişinin ziyaret ettiği etkinlik, böylece ilk yılından itibaren 10 milyon 688 bin ziyaretçiyi ağırlamış oldu.

3 milyon 672 bin yarışmacı, 1 milyon 384 bin takım mücadele etti

Yarışmacı sayılarına bakıldığında ise festivale 2018'de İstanbul'da 20 bin kişi, 2019'da İstanbul'da 50 bin kişi, 2020'de Gaziantep'te 100 bin kişi, 2021'de İstanbul'da 200 bin kişi, 2022'de Bakü'de 5 bin 636 kişi, Samsun'da 600 bin kişi başvurdu.

Etkinliğe 2023'te İstanbul, Ankara ve İzmir'de 1 milyon kişi, geçen yıl Adana'da 1,65 milyon kişi yarışmacı olarak başvurdu. TEKNOFEST KKTC'de de 47 bin kişinin yarışmacı olarak yer aldığı festival, böylece ilk yılından bu yana 3 milyon 672 bin 636 kişiyi yarışmacı olarak ağırladı.

Takım sayılarına bakıldığında da 2018'de İstanbul'da 4 bin 333, 2019'da İstanbul'da 17 bin 373, 2020'de Gaziantep'te 20 bin 197, 2021'de İstanbul'da 44 bin 912, 2022'de Bakü'de 1010, Samsun'da 154 bin, 2023'te İstanbul, Ankara ve İzmir'de 337 bin, 2024'te Adana'da 790 bin takım yarıştı.

KKTC'de de 15 bin 750 takımın mücadele ettiği festivale, ilk yılından bu yana toplam 1 milyon 384 bin 575 takım başvurdu.

"TEKNOFEST, Türkiye'nin gözde markalarından bir tanesi"

TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TEKNOFEST'in Türkiye'nin gözde markalarından biri olduğunu belirterek, "TEKNOFEST KKTC'ye de ciddi bir ilgi ve alaka oldu. 47 binden fazla yarışmacının, 15 binden fazla takımın 6 farklı kategoride yarışmalara başvurduğuna şahitlik ettik. KKTC özelinde organizasyon anlamında baktığınızda bu ölçekte büyük bir festival yok." dedi.

Özellikle Kıbrıs Barış Harekatı Deneyim Alanı'nı festivalin giriş kısmına koyduklarını anlatan Saymaz, şunları kaydetti:

"Türk Mukavemet Teşkilatı'nın da standını ilk girişe koyduk ki teşkilatın o dönemlerde vermiş olduğu mücadeleye bizzat gençlerimiz orada şahit olsun, onlardan dinlesinler. Oradan Kıbrıs Barış Harekatı Deneyim Alanı'na geçerek bunu dijital olarak deneyimlesinler ve o hissiyatı yaşasınlar istedik çünkü genç kardeşlerimizin projeleri geliştirirken o duyguyu yaşamaları gerektiğine inanıyoruz."

Saymaz, TEKNOFEST olarak Türkiye'de ne yapıldıysa KKTC'de de aynısını yapmaya gayret ettiklerini belirterek, hava gösterilerinden eğitim atölyelerine kadar her şeyden aynı şekilde Kıbrıs'taki gençlerin de faydalanmalarına önem gösterdiklerini söyledi.

KKTC'de olmaktan mutluluk duyduklarını vurgulayan Saymaz, "Yağmura rağmen bize destek olan, buraya gelen, geleceğe umutla bakan, çocuklarına inanan aileleri de gördükçe buraya gelmemizin ne kadar anlamlı olduğunu da bizzat müşahede etmiş olduk." diye konuştu.