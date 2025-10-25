Haberler

Teknik Serviste Batarya Yangını: 400 Bin TL Zarar

Teknik Serviste Batarya Yangını: 400 Bin TL Zarar
Güncelleme:
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir teknik servis dükkanında şarjda bırakılan matkap bataryasının alev alması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, dükkanda 400 bin TL'lik zarar meydana geldi.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, teknik servis dükkanında şarjda bırakılan matkap bataryasının alev alması sonucu çıkan yangında iş yeri zarar gördü. Yangının çıkış anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Cumhuriyet Mahallesi Çark Caddesi'ndeki bir teknik servis dükkanında 21 Ekim günü sabah saatlerinde şarjda takılan matkap bataryası birden alev aldı. İçeride kimsenin olmadığı sırada çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek elektronik cihazlara ve mobilyalara sıçradı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Dükkanda yaklaşık 400 bin TL'lik zarar olduğu belirtilen yangının çıkış anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
