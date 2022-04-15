Teknik lise öğrencileri yurt dışında staj görüyor

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'den 14 öğrenci "Montessori ile Mesleki Gelişim Stajım" Erasmus+ projesi kapsamında Hollanda'ya gitti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğündan yapılan açıklamaya göre, AR-GE birimi tarafından hazırlanan proje kapsamında Şehit Ali Tonga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çocuk gelişimi bölümü öğrencileri, Hollanda'nın Amsterdam kentindeki Montessori okullarında yurt dışı mesleki eğitim stajlarına başladı.

Öğrenciler, 14 gün sürecek stajda alanında uzman Hollandalı öğretmenler tarafından verilen eğitimi alarak, sınıf içerisindeki öğrencilerle yaptıkları farklı ve yenilikçi uygulamaları tecrübe edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, öğrencilerin gerek teorik gerekse uygulamalı eğitim sayesinde önemli kazanımlar elde edeceklerini belirtti.

Öğrencilerin hazırlanan projelerle Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerde mesleklerini daha kapsamlı öğrenme fırsatı bulduğuna dikkati çeken Telefoncu, "Öğrencilere, yurt dışında mesleki gelişim fırsatları sunulmaktadır. 14 öğrencimiz bu amaçla alacakları eğitimle yeterliliklerini daha da geliştirmiş olacak. Ayrıca ileriki dönemlerde eğitim öğretimden iş hayatına geçiş yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları becerileri de elde etmiş olacaklar ve sahada iş pratiği bilgisi de zenginleştirilmiş olacak." ifadelerini kullandı.

AR-GE Birim Koordinatörü Mustafa Can Hiçyılmaz ise yurt dışında mesleki eğitim stajlarını başarıyla tamamlayan öğrencilerin, yurda döndükten sonra birçok okul öncesi eğitim kurumunda istihdamlarının sağlanması konusunda avantaj elde edeceklerini kaydetti.