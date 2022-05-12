Teknik direktör Bülent Uygun'un vefat eden babası toprağa verildi - Haberler

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Teknik direktör Bülent Uygun'un vefat eden babası toprağa verildi

AA - Emre Ayvaz - Güncel
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Teknik direktör Bülent Uygun'un 80 yaşında vefat eden babası Fikret Uygun, Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Teknik direktör Bülent Uygun'un 80 yaşında vefat eden babası Fikret Uygun, Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden Uygun'un cenazesi, Serdivan Sapak Camisi'ne getirildi. Bülent Uygun, burada taziyeleri kabul etti.

Fikret Uygun'un cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Sapanca Kemer Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Uygun'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, İYİ Parti İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan, teknik direktörler Oğuz Çetin ve Yılmaz Vural, spor camiasından isimler ile vatandaşlar katıldı.

AA / Emre Ayvaz - Güncel

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