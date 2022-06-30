Tekneyle Yunan adasına kaçmaya çalışırken yakalandılar (2)- Yeniden - Haberler

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Tekneyle Yunan adasına kaçmaya çalışırken yakalandılar (2)- Yeniden

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Tekneyle Yunan adasına kaçmaya çalışırken yakalandılar (2)- Yeniden

3 TUTUKLAMA, 1 ADLİ KONTROLİzmir'in Menderes ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeye çalışan, meslekten ihraç FETÖ şüphelisi Doç. Dr. Ş.A. ile 2 organizatör şüphelisi tutuklandı, firari hükümlü öğretmen M.G. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

3 TUTUKLAMA, 1 ADLİ KONTROL

İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeye çalışan, meslekten ihraç FETÖ şüphelisi Doç. Dr. Ş.A. ile 2 organizatör şüphelisi tutuklandı, firari hükümlü öğretmen M.G. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sisam Adası Yunanistan İzmir Güncel Haberler

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