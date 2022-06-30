Tekneyle Yunan adasına kaçmaya çalışırken yakalandılar (2)
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TUTUKLANDILARİzmir'in Menderes ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeye çalışan, meslekten ihraç FETÖ şüphelisi Doç. Dr. Ş.A. ile firari hükümlü öğretmen M.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDILAR
İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeye çalışan, meslekten ihraç FETÖ şüphelisi Doç. Dr. Ş.A. ile firari hükümlü öğretmen M.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Demirören Haber Ajansı / Güncel