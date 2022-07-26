Yat yarışında Yunan tacizine müdahale Yat yarışında Yunan tacizine müdahaleİÇİŞLERİ Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bulamaç Adası'nda 'Deniz Kuvvetleri Kupası Açık Deniz Yat Yarışı'na katılan yelkenli tekneye taciz teşebbüsünde bulunan Yunan Sahil Güvenlik unsurunun, Türk Sahil Güvenlik ekibi tarafından uzaklaştırıldığını duyurdu. Yat yarışında Yunan tacizine müdahale İÇİŞLERİ Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bulamaç Adası'nda 'Deniz Kuvvetleri Kupası Açık Deniz Yat Yarışı'na katılan yelkenli tekneye taciz teşebbüsünde bulunan Yunan Sahil Güvenlik unsurunun, Türk Sahil Güvenlik ekibi tarafından uzaklaştırıldığını duyurdu. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; dün saat 08.50'de Bulamaç Adası'nın 3,8 deniz mili (yaklaşık 7 kilometre) güneybatısında 'Deniz Kuvvetleri Kupası Açık Deniz Yat Yarışı'na katılan bir yelkenli tekneye Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca taciz teşebbüsünde bulunuldu. Türk Sahil Güvenlik botu tarafından Yunan Sahil Güvenlik unsuruna müdahale edildi. Türk Sahil Güvenli Komutanlığı'na ait bot ile gerçekleştirilen önleme manevraları ile Yunan Sahil Güvenlik unsuru engellenip, bölgeden uzaklaştırıldı. Görüntü dökümü: - Yunan Sahil Güvenlik unsuru - Türk Sahil Güvenliği'nin manevraları - Yunan unsurun uzaklaştırılması Haber: ANKARA, Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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