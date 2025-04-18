Tekneye Eşlik Eden Yunuslar Kamerada
Tekirdağ açıklarında bir balıkçı, teknesine eşlik eden iki yunusu cep telefonu ile görüntüledi. Yunuslar, tekneyi takip ettikten sonra gözden kayboldu.
Tekirdağ açıklarında tekneye eşlik eden 2 yunus, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Marmaraereğlisi ilçesinde tekneyle denize açılan balıkçı İbrahim Özkan, 2 yunusun tekneyi takip ettiğini gördü. Özkan, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Yunuslar, bir süre tekneye eşlik ettikten sonra gözden kayboldu.
Balıkçı İbrahim Özkan, gazetecilere, yunusların zaman zaman teknelerine eşlik ettiğini belirterek, denizde yunuslar eşliğinde keyifli anlar yaşadıklarını dile getirdi.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel