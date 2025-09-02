Haberler

Tekneye Eşlik Eden Yunuslar Görüntülendi

Tekirdağ açıklarında bir tekneye eşlik eden iki yunus, cep telefonu ile çekilen görüntülerle kaydedildi. Tekne sahibi Bülent Akdoğan, bu keyifli anın nadir yaşandığını belirtti.

Tekneyle denize açılan Bülent Akdoğan, Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında iki yunusun tekneyi takip ettiğini gördü.

Akdoğan, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Yunuslar, bir süre tekneye eşlik ettikten sonra gözden kayboldu.

Akdoğan, yunusların tekneye eşlik etmesinin çok keyif verici olduğunu, her zaman böyle anlara denk gelemediklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
