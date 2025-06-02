Tekneye Eşlik Eden Yunus, Görüntülendi
Tekirdağ açıklarında bir tekneyle denize açılan İlkay Dönmez, yunusun tekneye eşlik etmesini cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Dönmez, bu anların keyif verici olduğunu belirtti.
Tekirdağ açıklarında tekneye eşlik eden yunus, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Süleymanpaşa ilçesinde tekneyle denize açılan İlkay Dönmez, bir yunusun tekneyi takip ettiğini gördü.
Dönmez, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Yunus, bir süre tekneye eşlik ettikten sonra gözden kayboldu.
Dönmez, gazetecilere, yunusun teknelerine eşlik etmesinin keyif verici olduğunu ve güzel anlar yaşadıklarını söyledi.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel