TEKNENİN BATMASIYLA KAYBOLAN 2 KİŞİ, 98 PERSONELLE ARANIYOR
Demirören Haber Ajansı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, salı günü akşam saatlerinde batan teknede kaybolan Sinan Yeniçeri (43) ile Hasan Hüseyin Işıktaş'ı (21) arama çalışmalarının 4'üncü gününde Küçükkuyu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 'TCSG-905' botu eşliğinde, robot ve SONAR cihazıyla arama yapıldı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, salı günü akşam saatlerinde batan teknede kaybolan Sinan Yeniçeri (43) ile Hasan Hüseyin Işıktaş'ı (21) arama çalışmalarının 4'üncü gününde Küçükkuyu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 'TCSG-905' botu eşliğinde, robot ve SONAR cihazıyla arama yapıldı. Ekipler arama çalışmalarında denizin 200 metre altını görüntüleyebilen robotun yanı sıra dronla da havadan arama çalışmalarını sürdürdü.
Demirören Haber Ajansı / Güncel