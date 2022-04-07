'Tekne orucu' tutan Erzurumlu çocuklara öğlen vakti özel iftar verildi

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Anadolu'nun eski geleneklerinden "tekne orucu" tutan Erzurumlu 4-6 yaş arası yaklaşık 500 çocuk, öğle vakti düzenlenen özel iftar programıyla orucunu açtı.

Yakutiye Belediye ve Yakutiye İlçe Müftülüğü işbirliğinde, ilçede tekne orucu tutan çocuklar için Sanayi bölgesindeki bir tesiste öğle vakti iftar etkinliği düzenlendi.

İlçedeki Kur'an kurslarında eğitim gören ve Anadolu geleneği olan "tekne orucunu" tutan çocuklar, okunan ezanla iftar yaptı.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar da çocuklarla yakından ilgilenerek onlara elleriyle yemek yedirdi. Daha sonra bir minik çocuk tarafından dua yapıldı.

Belediye Başkanı Uçar ve İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın çocuklarla sohbetinin ardından, Hacivat, Karagöz, Nasrettin Hoca kostümü giyen, Yakutcan ve Mırmır karakterlerini canlandıran tiyatrocular, yaptıkları gösterilerle çocukları eğlendirdi.

Uçar, burada yaptığı konuşmada, çocuklarla geleneksel tekne orucu iftar etkinliğinde bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Tekne orucunun Anadolu'nun kadim kültürü olduğunu ifade eden Uçar, "4-6 yaş aralığındaki yaklaşık 500 minik yavrularımızla bir araya gelerek bu geleneği yaşatmaya çalıştık. Onlara oruç ibadetinin farkındalığını oluşturmak ve aşılamak, bu sevgiyi birlikte yaşamak istedik. Onların da bu etkinlikten mutluluk duyduğunu gözlemledim. Hayırlı iftarlar." dedi.

Müftü Yıldırım ise çocukların tekne orucunun kabul olması temennisinde bulundu.

Tekne orucunun yaşatılması anlamında bu tür etkinliklerin hayati öneminin olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Dinimizin gereklerini minik yavrularımıza anlatırken uygulamaları olarak anlatmak, onların dini dünyalarının gelişmesinde önem arz etmektedir. Bu anlamda oruç ibadetinin yavrularımızın zihinlerinde gelişmesi için böyle bir etkinlik düzenledik. Çok güzel ve anlamlı bir etkinlik oldu." dedi.

Anadolu'nun eski geleneklerinden olan ve "çocuk orucu" olarak da bilinen "tekne orucu"nda, orucun uygulamalı olarak çocuklara öğretilmesi ve bu konuda bir farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Ramazan ayının manevi ikliminin de yaşatılması amaçlanan gelenekte, oruç tutulması gereken saatlerin tamamında aç susuz kalamayan çocuklar günün belirli saatlerinde oruç tutup acıkınca yemek yiyor.