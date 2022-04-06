TEKNE MOTORU ÇALAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI - Haberler

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TEKNE MOTORU ÇALAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İZMİR'in Foça ve Urla ilçelerinde, teknelerin motorlarını çaldıkları ileri sürülen 3 kişi tutuklandı.

İZMİR (DHA) - İZMİR'in Foça ve Urla ilçelerinde, teknelerin motorlarını çaldıkları ileri sürülen 3 kişi tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Foça ve Urla ilçelerindeki balıkçı barınakları ile iskelelerde bağlı bulunan çok sayıda teknelenin motorlarının çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Güvenlik kamerası kayıtları ile tanıkların ifadelerinden yola çıkan ekipler, hırsızlık olaylarının M.A., A.K. ve M.K. tarafından yapıldığını belirledi. Ekipler, İzmir ve Aydın'da yapılan operasyonlarda 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.A., A.K. ve M.K. tutuklandı.

TEKNE MOTORU ÇALAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI

TEKNE MOTORU ÇALAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI

TEKNE MOTORU ÇALAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, İzmir, Güncel, Haberler

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