Tekne faciasında ölen Filistinli genç Beyrut'ta toprağa verildi

Avrupa'ya ulaşmak amacıyla Lübnan'dan yola çıkan ancak Suriye açıklarında batan teknede ölenlerden Filistinli Ravan Tarık Seyid, Beyrut'taki Burc Baracna Kampı'nda toprağa verildi.

Lübnan Kızılhaç Örgütü tarafından cenazesi Suriye'den getirilenler arasında henüz 15 yaşında olan ve Beyrut'un Burc Baracna Kampı'nda ikamet eden Seyid de bulunuyor. Cenazesi ailesine teslim edilen Seyid için kampta tören düzenlendi.

Kamp sakinleri, Seyid'i toprağa vermeden önce doğup büyüdüğü kamp sokaklarında tabutunu omuzlarda taşıdı. Bazı sakinler de makineli tüfeklerle havaya ateş açtı.

Taziye evinde AA muhabirine konuşan Seyid'in annesi Fatima Ahmed, "Oğlum 5 çocuğumdan birisi ve en küçüğüydü Okulda başarılıydı ancak daha iyi bir hayat için ısrarla Avrupa'ya göçmek istiyordu" dedi.

Tüm mücadelesine rağmen oğlunu ikna edemediğini ve kamptan 4 arkadaşıyla birlikte önce İtalya ve ardından Hollanda'ya varmak için 3 gün önce sabahın erken saatlerinde yola çıktığını belirten Ahmed, "Oğlumu sadece gece 4'te evden çıkarken görebildim. 3 gün boyunca yolda oldukları zaman hiçbir haber alamadım." diye konuştu.

Oğluyla gidenlerin akıbetini bilmediğini, cenazelerine henüz ulaşılmadığını aktaran Ahmed, kaybolanlar için arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

"Bota binebilmek için 3 bin dolar ödedi"

Eşinin vefat ettiğini, evde oğluyla tek yaşadıklarını, Lübnan'da 3 yıldır yaşanan ekonomik krizden dolayı zor durumda olduklarını anlatan Ahmed, "Akrabalarımızdan borç altın aldık. Bota binebilmek için 3 bin dolar ödedi" ifadelerini kullandı.

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinden 22 Eylül'de yola çıkan bir düzensiz göçmen teknesi batmıştı. Söz konusu teknede, Lübnanlıların yanı sıra Suriyeli ve Filistinlilerin de bulunduğu ifade edilmişti.

Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye, dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'nin Tartus kenti açıklarında meydana gelen tekne faciasında ölenlerin sayısının 75'e yükseldiğini bildirmişti.