Tekme tokatlı metroda sigara içme kavgası kameralarda - Haberler

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Tekme tokatlı metroda sigara içme kavgası kameralarda

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Bursa'da metroda sigara içen gençler ile metroda bulunan vatandaşlar arasında tekme tokatlı kavga çıktı.

BURSA (İHA) - Bursa'da metroda sigara içen gençler ile metroda bulunan vatandaşlar arasında tekme tokatlı kavga çıktı. Bu anlar kameralara yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Acemler metro istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, bir grup genç, metroda sigara içmek istedi. Bunu gören metrodakiler duruma tepki gösterince aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Kavga metronun dışına sıçrarken. görgü tanıkları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle kavga son buldu. Bursa Valiliği yaptığı açıklamada, kişilerin birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla Türk uyruklu oldukları belirtilen kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

(Ali Kamur - Abdullah Uğur - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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