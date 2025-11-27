Haberler

Tekme Attığı Kızına Merdivenlerden Yuvarlanmasına Neden Olan Baba Hapis Cezası Aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eyüpsultan'da 3 yaşındaki kızına tekme atan Turgay Tanrısevergil, 'altsoya karşı basit yaralama' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın, kızının merdivenlerden düşmesine neden olduğu belirtilen olayın görüntüleri sosyal medyada yayımlandı.

Eyüpsultan'da, 3 yaşındaki kızına tekme atarak merdivenlerden yuvarlanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılanan Turgay Tanrısevergil, 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Turgay Tanrısevergil, Ses ve Görüntü Bilişim sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Müşteki avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise salonda hazır bulundu.

Duruşmada savunmasını yapan sanık Turgay Tanrısevergil, evladına zarar vermeyeceğini, tutmak istediği sırada kızının merdivenlerden yuvarlandığını söyledi.

Son sözü sorulan Tanrısevergil, "Evladım canım, ciğerim, her şeyimdir. Benim 10 tane çocuğum var. Sevmesem, çocuk yapmazdım. Beraatımı talep ediyorum. Sizin adaletinize sığınıyorum." ifadelerini kullandı.

Hakim, "Elinde sigarayla dururken o çocuğa tekme attığın sabit. Çocuğun bir şeylere dokunduğunu söylüyorsun. Hiçbir şeye dokunmuyor. Orada tekme atıyorsun, bu kamera görüntüleriyle sabit. Artık kararı açıklıyorum." dedi.

Ardından kararı açıklayan hakim, sanık Turgay Tanrısevergil'i "beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan altsoya karşı basit yaralama" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tekme attığı kızının merdivenlerden yuvarlanmasına neden olduğu anlara ait görüntüleri sosyal medyada ve bazı haberlerde yayınlanmasının ardından 19 Haziran'da tutuklanan Turgay Tanrısevergil'in (35) "alt soya karşı basit yaralama" suçundan 9 aydan 2 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

İddianamede, izlenen kamera görüntülerine göre sanık Tanrısevergil'in 3 yaşındaki kızına bina merdivenlerinde tekme attığı, çocuğun bel kısmına gelen tekmenin ardından dengesini kaybederek merdiven basamaklarından yuvarlandığı belirtiliyor. Suça konu olayın üzerinden zaman geçtiği için mağdurun vücudunda darp ve cebir izinin bulunmadığı ifade ediliyor.

Kaynak: AA / Elif Somuncu - Güncel
AK Partili Tayyar'dan dikkat çeken iddia: Öcalan, DEM'e 'Beni anlamıyorlar' diyerek kızmış

İmralı'daki görüşmeden yeni iddia! Öcalan, DEM'e bir konuda kızgınmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maduro'dan Hava Kuvvetlerine 'hazır olun' talimatı

Bölgede tansiyon yükseliyor, Maduro'dan kritik emir
Eşini halı sahaya gönderen kadın aldığı haberle hayatının şokunu yaşadı

Eşini halı sahaya gönderen kadın aldığı haberle hayatının şokunu yaşadı
Kendini Batman sanan kocasına boşanma davası açtı

Eşine sadece 1 ay dayanabildi, boşanma davası açtı! Nedeni çok ilginç
AK Partili Güler: 11. Yargı Paketi kapsamında GSS borçları silinecek

Meclis'e sunuldu! Milyonlarca kişinin borcu siliniyor
Maduro'dan Hava Kuvvetlerine 'hazır olun' talimatı

Bölgede tansiyon yükseliyor, Maduro'dan kritik emir
Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a hapis istemi

Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a büyük şok
Atatürk Havalimanı'nda teslime hazır 9 bin 200 araç tek karede görüntülendi

Erdoğan dağıtacak! Binlerce araç tek karede görüntülendi
Ronaldo'dan alkışlanacak hareket

Ronaldo'dan alkışlanacak hareket! Bunu çoğu insan yapmaz
Hong Kong'daki apartman yangınında can kaybı korkunç boyutlarda

Yangında binlerce daire küle döndü! Can kaybı korkunç boyutlarda
Avukatından sürpriz açıklama: Abdullah Öcalan'ın koşulları iyileştirildi

Abdullah Öcalan'a İmralı'da yeni imkanlar sağlandı
Hırsızlar itiraf etti! Louvre soygununda Rusya'nın parmağı mı var?

Hırsızlar itiraf etti, Louvre soygununun arkasından o ülke çıktı
Papa 14. Leo'nun uçağı en çok takip edilen uçuş oldu

Uçak kalktı, radardaki rakamı gören gözlerine inanamadı
Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu

Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.