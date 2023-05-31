Erzurum'un Tekman ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Tekman'da sağanak yağış derelerin taşmasına neden oldu. Yaşanan göçük ve mahalle içindeki dere yataklarının taşması sonucu köylü zor anlar yaşadı.

Tekman'da sağanak yağış derelerin taşmasına neden oldu

ERZURUM Erzurum'un Tekman ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Akşam saatlerinde başlayan yağmur Yuvaklı Mahallesinde hayatı olumsuz olarak etkiledi. Yollarda yaşanan göçük ve mahalle içindeki dere yataklarının taşması sonucu köylü zor anlar yaşadı. Köyün alt tarafında bulunan okul lojmanında kalan öğretmenleri ise köylüler tarafından kurtarıldı. Kaymakam Tunahan Nas, Tekman Belediye Başkanı Mustafa Ergin ile Jandarma Komutanı sel bölgesinde incelemelerde bulundu. Sel nedeni ile Tekman Belediyesi iş makineleri ve Büyükşehir Kırsal Hizmetler iş makineleri çalışma yaparak vatandaşların yollarını açıp derelerde kanal açma çalışması yaptılar.